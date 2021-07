"Kampf der Realitystars" 2021: Luigi Birofio im Porträt

"Kampf der Realitystars" 2021 ist bei RTL2 am Start. Mit dabei ist auch Luigi Birofio. Genaueres über diesen Kandidaten erfahren Sie hier in unserem Porträt.

Die Realityshow " Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" geht 2021 wieder bei RTL2 an den Start. Auch "Ex on the Beach"-Teilnehmer Luigi ("Gigi") Birofio wird in diesem Jahr mitmischen beim Rennen um den Titel "Realitystar 2021" und die 50.000 Euro Preisgeld, die es oben drauf gibt. Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen den Kandidaten genauer vor.

Worum geht es bei "Kampf der Realitystars" 2021?

Ab heute gibt es die Reality-Sendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" wieder im Programm von RTL2 zu sehen. Zum ersten Mal ausgestrahlt wurde die Show vergangenes Jahr. Damals nahmen unter anderem Reality-Sternchen wie Melissa Damilia ("Die Bachelorette), Sandy Fähse ("Berlin - Tag und Nacht") und Georgina Fleur ("Das Sommerhaus der Stars") teil. Gewonnen hat die erste Staffel Fußballstar Kevin Pannewitz. Die Besetzung für dieses Jahr steht auch schon fest. Mit dabei sind: Claudia Obert ("Claudias House of Love"), Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, "Love Island"-Star Tim Kühnel und Silvia Wollny ("Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie").

Und sie alle haben ein Ziel vor Augen: Den Gewinn des Titels "Realitystar 2021" - und natürlich die 50.000 Euro Preisgeld. Doch der Weg dorthin wird kein leichter sein. In verschiedensten Wettkämpfen, Spielen und Challenges müssen sich die Promis beweisen. Und das alles auch noch während sie auf Komfort und Luxus so gut wie gänzlich verzichten müssen. Die Behausung, die den Kandidaten während ihres Aufenthaltes auf einer südostasiatischen Insel zu Teil wird - eine einfache Bambushütte, oder auch die "Sala" - ist alles andere als ein Fünf-Sterne-Hotel. Auf einen Schrank oder sogar ein Bett wird eventuell auch der ein oder andere Teilnehmer verzichten müssen. Denn diese "Luxusartikel" müssen erst in Spielen gewonnen werden, und können genauso einfach auch wieder verloren werden.

Und dann kommt noch hinzu, dass nicht die Zuschauer entscheiden, wie weit die Teilnehmer kommen - es sind die Konkurrenten. Jede Woche kommen zwei neue Kandidaten in die "Sala" - und schmeißen zwei alte direkt wieder raus. Da ist gut stellen mit den Feinden angesagt. Doch ob das auch allen gelingen wird?

"Kampf der Realitystars" 2021: Luigi Birofio im Porträt

Luigi Birofio - oder auch einfach nur "Gigi" - nimmt in diesem Jahr ebenfalls bei "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" teil. Den 22-jährigen kennt man durch seine Teilnahme bei der Dating-Show "Ex on the Beach" im Jahr 2020, wo er seine jetzige Freundin Michelle Daniaux - bekannt durch "Temptation Island" - kennenlernte. Seitdem sind der Italiener und die Blondine ein Paar. Jetzt wird sie jedoch ein Weilchen ohne ihn an ihrer Seite auskommen müssen, denn Gigi versucht sein Glück nun bei "Kampf der Realitystars". Ob er es bis an die Spitze der Reality-Sendung schaffen wird?