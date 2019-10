vor 17 Min.

"Luigi's Mansion 3": Release, Gameplay, Kritik & Trailer

In wenigen Tagen bringt Nintendo die dritte Ausgabe des Spukhotel-Spiels "Luigi's Mansion" auf den Markt. Infos zu Release, Gameplay, Trailer und Kritk gibt es hier.

Fans dürfen sich freuen: Pünktlich zu Halloween veröffentlicht Nintendo das Videospiel "Luigi's Mansion 3". Dabei schlüpfen die Spieler in die Rolle von Luigi, der die Aufgabe hat, seine Freunde vor König Buu Huu zu retten. Er schließt sich deshalb erneut mit Professor I. Gidd zusammen. Der Vorgänger "Luigi's Mansion 2" erschien im Jahr 2013 für Nintendo 3DS.

Alle Infos rund um Release-Termin, Gameplay, Trailer und Kritik zu "Luigi's Mansion 3" gibt es hier in der Übersicht.

Start-Termin von "Luigi's Mansion 3": Wann ist Release?

Das Spiel wird passend zum gruseligen Thema des Spiels an Halloween 2019, also am 31. Oktober, exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht.

Luigi's Mansion 3: Das Gameplay in der Übersicht

Spieler können sich auf den neuen Schreckweg F-LU verlassen. Mit dem Staubsauger können Sie Phantome wegpusten und sie zu Boden werfen. Mit zahlreichen Gegenständen kann der F-LU zum Beispiel kurzzeitig in eine Säge verwandelt werden. Außerdem wird damit der glibbrig-grünen Doppelgänger Fluigi beschworen.

Fluigi kann Hindernisse überwinden, an denen Luigi allein nicht vorbeikommt. Sein Einsatz ist ständig gefragt, er ist also viel mehr als nur ein nettes Gimmick. Im Koop-Gameplay kann ein zweiter Spieler die Kontrolle über ihn übernehmen. Fluigi erlaubt die Lösung von jeder Menge spannender Rätsel. Außerdem wird es einen kompetitiven Mehrspieler-Modus für bis zu acht Teilnehmer geben, inlusive verschiedener Modi-Varianten wie dem Team-basierten Polterpark. Der Modus ist entweder im Online-Spiel oder lokal auf bis zu vier Nintendo Switch-Konsolen spielbar.

Luigi's Mansion 3: Gibt es bereits eine Kritik zum Spiel?

Der Blog PC Games schreibt in seinem Review zur Demo-Version des Spiels, dass die Technik des Abenteuers egal ob in der Kampagne oder in den Zusatzmodi beeindrucke. Spieler erwarte ein grafisches Highlight. "Luigi's Mansion 3" sei kreativ, witzig und abwechslungsreich.

Der Trailer zu Luigi's Mansion 3 hier

Einen ersten Einblick in das neue Spiel für Nintento Switch können Sie im Trailer bekommen:

