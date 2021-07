Das Supertalent 2021: Juror Lukas Podolski im Porträt

Bei "Das Supertalent" wird die Jury neu besetzt. Das erste Mitglied ist Ex-Nationalspieler Lukas Podolski. Wir stellen Ihnen den 36-Jährigen im Porträt näher vor.

RTL nimmt zahlreiche Veränderungen an altbewährten TV-Formaten vor und hat bereits die DSDS-Jury völlig neu besetzt. Nun folgt auch die Jury von "Das Supertalent" und mit Lukas Podolski steht jetzt der erste neue Juror für Staffel 15 der Casting-Show fest. Der ehemalige Nationalspieler freut sich auf die Zusammenarbeit mit RTL und wird voraussichtlich auch an anderen Projekten des Senders beteiligt sein.

"'Das Supertalent' habe ich immer gerne mit meiner Familie geschaut, jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln", sagte Podolski über seine neue Rolle als Jury-Mitglied. Wir stellen Ihnen den 36-Jährigen im Porträt näher vor.

Juror bei "Das Supertalent" 2021: Lukas Podolski im Porträt

Lukas Podolski wurde am 4. Juni 1985 in in Gliwice in Polen geboren und kam mit seiner Familie 1987 nach Deutschland, als seine Eltern sich in Bergheim bei Köln niederließen. Sein Vater Waldemar Podolski war in Polen bereits einige Zeit als Profi-Fußballer tätig und auch seine Mutter war als Handballspielerin in der polnischen Nationalmannschaft erfolgreich. Das sportliche Können scheint Lukas Podolski also in die Wiege gelegt worden zu sein und er begann seine Karriere im zarten Alter von sechs Jahren bei Jugend 07 Bergheim, bevor er 1995 zur D-Jugend des 1. FC Köln wechselte.

Mit 18 spielte Podolski schließlich in der A-Junioren-Bundesliga und unterschrieb 2003 auch seinen ersten Profi-Vertrag bei dem Verein, nachdem er von Marcel Koller, dem damaligen Trainer des 1. FC Köln, zum Training der Profis eingeladen worden war. Podolski war als Torjäger innerhalb der Mannschaft sehr erfolgreich und erzielte in seiner Debütsaison in 19 Spielen zehn Tore, konnte Köln aber nicht vor dem Abstieg bewahren. Bereits ein Jahr später gelang es den Kölnern jedoch, geführt von Podolski als Torschützenkönig der 2. Liga, direkt wieder in die Bundesliga aufzusteigen.

Weltmeister, Pokalsieger und Supercup-Gewinner: Im Fußball hat Lukas Podolski alles erreicht

Nach dem erneuten Abstieg Kölns in die 2. Liga wechselte Podolski zum FC Bayern München, wo er es jedoch nie über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus schaffte. Dennoch wurde er mit seinem neuen Verein deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Während seiner Zeit beim Rekordmeister avancierte Podolski auch schnell zu einem wichtigen Schlüsselspieler innerhalb der deutschen Nationalmannschaft. Als Deutschland 2014 den Weltmeistertitel in Brasilien holte, gehörte Podolski zwar nicht mehr zum Kern des deutschen Teams, kann aber auf einen zweiten Platz bei der EM 2008 und zwei Drittplatzierungen bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 und damit auf eine erfolgreiche Karriere als Nationalspieler zurückblicken.

Nach seiner Zeit bei Bayern München kehrte Podolski 2009 zum 1. FC Köln zurück und konnte dort zunächst nicht die Erwartungen des Vereins erfüllen, der eine enorme Ablösesumme für ihn gezahlt hatte. In der Saison 2011/12 schaffte er es jedoch mit 18 Toren noch einmal an alte Erfolge anzuknüpfen und wurde zum Liebling der Fans. Nach einem weiteren Abstieg in die zweite Liga nahm Podolski jedoch endgültig Abschied von seinem Heimatverein und wechselte zum FC Arsenal in die Premiere League, wo er mit seinem neuen Club den Supercup gewann.

Zuletzt spielte Podolski in der ersten türkischen Liga bei Antalyaspor, sein Vertrag lief jedoch im Juni 2021 aus. Ob er weiterhin als Profi-Fußballer tätig sein wird oder sich nun auf eine Karriere beim Fernsehen konzentriert, hat er bisher nicht bekannt gegeben. (AZ)