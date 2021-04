Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids: Kandidaten am 2.4.21

"Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" ist heute am 2.4.21 mit einer neuen Ausgabe im TV zu sehen. Alle wichtigen Infos zur Sendung erhalten Sie hier.

Heute Abend geht das Schülerquiz " Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" in eine neue Runde. Dabei stellt sich ein Team aus vier Prominenten den Schülerinnen und Schülern unterschiedlichster Jahrgangsstufen, um ihr noch vorhandenes Schulwissen unter Beweis zu stellen.

Mit dabei im prominenten Team sind diesmal zwei Schulabbrecher, eine - wie sie selbst sagt - "Schleimerin", sowie ein mehrfacher Attestfälscher. Die Promis, deren Schulzeit bereits das ein oder andere Jährchen her sein dürfte, müssen sich diesmal den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Norderney, sowie des Berliner Otto-Nagel-Gymnasiums stellen.

Moderator Luke Mockridge stellt dabei Fragen zu den altbekannten Schulfächern Deutsch, Sport, Sachunterricht, Kunst, Physik, Mathematik, Erdkunde und Sozialwissenschaften und bringt vor allem die prominenten Gäste ordentlich ins Schwitzen. Das Team, das gewinnt, erhält eine Siegprämie von 20.000 Euro für die aktuelle, beziehungsweise ehemalige Schule.

Welche Kandidaten treten heute gegen die Schülerinnen und Schüler im Quiz an? Das verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau zu "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids".

"Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids": Das sind die Kandidaten am 2.4.21

Wenn auch schon einige Jahre her, können sich die heutigen Promi-Kandidaten bei "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" noch gut an ihre eigene Schulzeit erinnern. Diese Kandidaten unternehmen heute eine Zeitreise und drücken noch einmal die Schulbank:

Nora Tschirner

Die Schauspielerin und Moderatorin Nora Tschirner war besonders engagiert während ihrer Schulzeit und ließ sich zur Klassensprecherin wählen. Sie selbst bezeichnet sich als einstige "Schleimerin" und war bereits in der Schule an mehreren Theaterstücken und Schauspiel-Wettbewerben beteiligt, was ihr den Weg zu ihrer erfolgreichen Karriere in Film und Fernsehen verh alf.

Nora Tschirner Bild: Bodo Marks, dpa (Archiv)

Michi Beck

Michi Beck strich bereits vorzeitig die Segel und verkürzte seine Schulzeit: "In der elften Klasse hatte ich eine unvernünftige Phase", gibt der Rapper von den "Fantastischen Vier" zu. Das Gymnasium verließ er demnach vorzeitig ohne Abitur, was seiner Musikkarriere jedoch keinen Abbruch tat.

Michi Beck Bild: Daniel Karman, dpa (Archiv)

Pierre M. Krause

Der Moderator und Autor Pierre M. Krause versuchte zu Schulzeiten mehrfach den Sportunterricht zu umgehen, indem er Atteste fälschte. Davon abgesehen verlief seine Schulzeit eher reibungslos und er absolvierte sein Abitur in Karlsruhe, ehe er eine Lehre zum Bankkaufmann begann.

Pierre M. Krause Bild: dpa (Archiv)

Axel Bosse

Auch Sänger und Songwirter Axel Bosse hatte zu Schulzeiten so seine Schwierigkeiten. Auch wenn ihm in Zeugnissen gute soziale Kompetenzen bescheinigt wurden, schaffte er es nicht über die 10. Klasse hinaus. Wie sein Team-Kollege Michi Beck beendete er seine Schulzeit vor dem Abitur um seinem Berufswunsch als Künstler nachzugehen.

Axel Bosse Bild: Lukas Schulze, dpa (Archiv)

"Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids": Sendetermine und Sendezeit

"Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" läuft heute am Freitag, den 2.4.21 um 20.15 Uhr auf Sat.1. Zudem kann die Sendung im Live-Stream auf der Website des Senders sowie auf Joyn verfolgt werden. Dort kann sie auch nach der Ausstrahlung im TV als Wiederholung abgerufen werden. (AZ)

