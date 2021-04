18:05 Uhr

Luke Die Schule und ich – VIPs gegen Kids heute am 16.4.21: Gäste und Vorschau

"Luke Die Schule und ich – VIPs gegen Kids": Hier verraten wir Ihnen alles über die Gäste der Sendung am 16.4.21.

"Luke Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" geht heutet in eine neue Runde. Alles über die Gäste am 16.4.21 verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

" Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" läuft derzeit immer freitags auf Sat.1. Auch am 16.4.21 treten wieder vier prominente Gäste gegen Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen und Jahrgangsstufen im Wissens-Duell an und hoffen, mit ihrem noch verbliebenen Schulwissen glänzen zu können. Gastgeber Luke Mockridge führt als Moderator durch die Quiz-Sendung und fühlt vor allem den Prominenten mächtig auf den Zahn. Dabei stellt er verschiedene Fragen aus den klassischen schulischen Fachbereichen wie Deutsch, Mathematik, Englisch, Erdkunde oder Physik. Welches Team am Ende überzeugt, darf sich über eine Siegprämie von 20.000 Euro für die aktuelle beziehungsweise ehemalige Schule freuen. Welche Kandidaten wagen die kleine Zeitreise und drücken noch einmal gemeinsam die Schulbank? Das verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau zu "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids". Vorschau auf "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids": Das sind die Kandidaten am 16.4.21 Steven Gätjen Steven Gätjen wurde 1972 in Amerika geboren und ist heute ein erfolgreicher Moderator und Filmkritiker. 1992 absolvierte er das Abitur an einem Hamburger Gymnasium und ging, wie er selbst in einem Interview verriet, gerne zur Schule. Doch nicht alle Fächer machten dem heute 48-Jährigen Spaß: "Physik und Chemie waren nie mein Ding. Auch mit Latein hatte ich es schwer", gestand Steven Gätjen gegenüber dem Magazin Schule. Steven Gätjen Foto: Henning Kaiser, dpa (Archiv) Wincent Weiss Auch Wincent Weiss erinnert sich gerne an seine Schulzeit zurück: "Schule war super … wenn ich mal dort war", witzelt der Sänger gegenüber der Saarbrücker Zeitung im Interview. "Nein, ehrlich gesagt war es meine bisher beste Zeit. Man meckert zwar immer drüber, wenn man noch zur Schule geht, aber meine Schulzeit war toll", so der 28-Jährige weiter. Heute ist der gebürtige Bad Oldesloeer erfolgreicher Musiker und veröffentlichte bereits sein zweites Studioalbum. Wincent Weiss Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv) Dunja Hayali Konnte sich zu ihrer Schulzeit besonders für ein Schulfach begeistern: Sport. In ihrer Kindheit und Jugend war die Journalistin und Moderatorin Leistungssportlerin und betrieb unter anderem die Sportarten Volleyball, Fußball, Judo und Tennis. Heute berichtet die 46-Jährige vorwiegend über sportliche Ereignisse als Mitglied des Moderatorenteams im "Aktuellen Sportstudio". Dunja Hayali Foto: Gregor Fischer, dpa (Archiv) Johannes Oerding Die musikalische Karriere des Sängers nahm bereits in der Schule seinen Anfang, als er sich in der Schülerband engagierte und erstmals auf Stadtfesten auftrat. Schon einmal stellte er sich in Luke Mockridges Sendung den Fragen zu klassischem Schulwissen - und versagte ausgerechnet bei einer Frage zum Fachbereich Musik. Johannes Oerding Foto: Christian Charisius, dpa (Archiv) "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids": Sendetermine und Sendezeit "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" ist am Freitag, dem 16.4.21, ab 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen. Zudem kann die Sendung im Live-Stream auf der Website des Senders sowie auf Joyn verfolgt werden. Dort kann sie auch nach der Ausstrahlung im TV als Wiederholung abgerufen werden. (AZ) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen