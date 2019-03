21:20 Uhr

Luke Perry ist tot - Trauer um Star aus "Beverly Hills, 90210"

Luke Perry ist tot. Der Schauspieler, der aus "Beverly Hills, 90210" bekannt war, wurde nur 52 Jahre alt. Er starb nach einem Schlaganfall.

Luke Perry ist tot. Der Schauspieler starb am Montagmorgen im Alter von 52 Jahren nach einem "massiven Schlaganfall", wie sein Sprecher bestätigte.

Luke Perry war der "Bad Boy" in "Beverly Hills, 90210"

Luke Perry war der "Bad Boy" der beliebten Serie "Beverly Hills, 90210". Dylan McKay war so, wie die Jungs in den 90er Jahren gerne gewesen wären. Unfassbar verwegen, ein bisschen dreist, auf jeden Fall undurchsichtig. Sämtliche Mädels in der Klasse lagen ihm zu Füßen. Mit seiner Rolle in der Erfolgsserie wurde Luke Perry zum ewigen Teenie-Schwarm.

Bereits seit vergangenem Mittwoch hatten Familie und Fans um den Schauspieler gebangt. Auch viele Kollegen von damals meldeten sich zu Wort. "Mein Freund. Ich halte dich fest und gebe dir meine Kraft. Du schaffst das", twitterte Shannen Doherty. Die 47-Jährige spielte in der Serie Dylans große Liebe Brenda Walsh und hatte in den vergangenen Jahren selbst mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt unter Brustkrebs.

"Wir danken der Menge an Unterstützung und Gebeten, die Luke aus aller Welt erreicht haben", teilte die Familie am Montag mit. Beruflich konnte der Schauspieler nie wieder an den Mega-Erfolg der 90er anknüpfen, zuletzt stand er für die US-Fernsehserie "Riverdale" vor der Kamera.

Comeback von "Beverly Hills, 90210" nach Tod von Luke Perry?

Der Sender Fox hatte erst vergangene Woche ein Comeback der Serie "Beverly Hills, 90210" bekanntgegeben. Demnach sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Nur Shannen Doherty und Perry fehlten.

Die Schauspieler sollen überspitzte Versionen von sich selbst spielen, die knapp 20 Jahre nach Ende der Original-Soap aus den 90er Jahren aufeinandertreffen. Ob die Serie nach dem Tod Perrys weiterhin starten soll, war am Montag zunächst unklar.

Die Original-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. "90210" - die Postleitzahl der reichen Stadt Beverly Hills mitten in Los Angeles - wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt.

Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling, einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood.

Perry war seit Mittwoch im Krankenhaus

Luke Perrys Familie und Freude seien zum Zeitpunkt des Todes bei ihm gewesen, hieß es. Der Schauspieler war am vergangenen Mittwoch in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden. (msti/AZ/dpa)

Themen Folgen