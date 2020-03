vor 32 Min.

"Luke, allein zuhaus": Start, Sendetermine, Übertragung live im TV und Stream heute am 30.3.20

Heute am 30.3.20 gibt es "Luke, allein zuhaus" auf Sat.1 live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung gibt es hier.

Mit der neuen Show " Luke, allein zuhaus" passt Sat.1 das Programm an die Corona-Krise an. Die Sendung wird live und ohne Publikum übertragen und bietet den Zuschauern die Möglichkeit mit Moderator Luke Mockridge zu interagieren. Er möchte unter anderem wissen, was Menschen in diesen schweren Zeiten unternehmen, damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt. Alle Infos rund um den Start, die Sendetermine und die Übertragung live im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Start von "Luke, allein zuhaus": Ab wann läuft die Show im TV?

Seit Montag, dem 23. März 2020, lädt Luke Mockridge die Zuschauer zu sich nach Hause ans Fernseh-Lagerfeuer ein. "Vielleicht schaffen wir es, das deutsche Pendant zum italienischen Balkon zu werden! Ein bisschen Happy-Go-Lucky-live-Gefühl mit Musik, Talk, Schalten um die Welt und die Herausforderung, nicht nur jeden Tag zu senden, sondern irgendwie gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen! Ich mach’s, solang man mich lässt!", sagt der Entertainer zum neuen Format.

"Luke, allein zuhaus": Sendetermine

Das neue Format mit Luke Mockridge wird in den kommenden Wochen montags bis freitags von 18 bis 19 Uhr live im TV bei Sat.1 zu sehen sein. Wie viele Folgen es geben wird ist bisher nicht bekannt. Nach Aussage von Mockridge könnte die Sendung laufen, bis die Quarantäne-Maßnahmen wegen des Corona-Virus beendet sind.

Übertragung: "Luke, allein zuhaus" live im TV und Stream

Neben der Übertragung im Fernsehen live auf Sat.1 lässt sich die Sendung auch im Live-Stream im Internet verfolgen. Den Stream und alle Folgen der Sendung gibt es auf Abruf über das Streaming-Portal Joyn hier auf dieser Seite.

