"Luna Nera", Infos: Start, Folgen, Schauspieler, Stream

Bald geht die Serie "Luna Nera" mit Staffel 1 bei Netflix als Stream an den Start. Hier alle Infos zur Handlung, den Folgen und der Besetzung. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

Die neue italienische Netflix-Serie "Luna Nera" (wörtlich "Schwarzer Mond") stellt die Hexenverfolgung im Europa des 17. Jahrhunderts in den Mittelpunkt. Sie startet in wenigen Tagen - wir informieren Sie über die Handlung der Folgen und die Schauspieler im Cast. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"Luna Nera": Wann ist der Start von Staffel 1 im Netflix-Stream?

Der Streaming-Anbieter Netflix hat den Serien-Start der Staffel 1 von "Luna Nera" für den 31. Januar 2020 angekündigt. Es besteht die Möglichkeit, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Handlung: Worum geht es in den Folgen der Staffel 1 von "Luna Nera"?

Im Mittelpunkt des Historiendramas steht eine Gruppe junger Frauen, denen man vorwirft, Hexen zu sein. Aufgrund derartiger Vorwürfe sieht ein junges Mädchen sich gezwungen, zusammen mit ihrem Bruder aus ihrem Dorf zu fliehen. Die beiden finden Zuflucht bei Frauen, die ihrerseits im Verdacht stehen, in schwarze Magie verwickelt zu sein. In einer Welt zwischen Rationalität und Aberglauben müssen sie ihr Leben verteidigen. Erst nach und nach offenbaren sich die echten Verbrechen der Gesellschaft - und die haben mit Hexerei nun ganz und gar nichts zu tun.

Zur Gruppe der Verfolgten gehört auch ein weiblicher Teenager, der in eine Familie angeblicher Hexen hineingeboren worden ist. Entsetzt muss das Mädchen feststellen, dass ausgerechnet der Vater ihres Freundes zu den Hexenjägern gehört.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Luna Nera", Staffel 1?

Antonia Fotaras

Giorgio Belli

Manuela Mandracchia

Roberto De Francesco

Federica Fracassi

Lucrezia Guidone

Adalgisa Manfrida

Giada Gagliardi

Giandomenico Cupaiuolo

Gloria Carovana

Filippo Scotti

Der Trailer zur Staffel 1 von "Luna Nera"

