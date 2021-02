06:34 Uhr

Lupin, Teil 2: Netflix-Start im Sommer - Besetzung, Handlung, Folgen

Wann geht die Netflix-Serie "Lupin" mit Teil 2 weiter? Das ist zu Start, Besetzung und Handlung der weiteren Folgen schon bekannt.

Teil 2 der Netflix-Serie "Lupin" erzählt die Geschichte des Gentleman-Diebes weiter. Staffel 1 besteht aus zehn Folgen - im Januar wurde aber nur die Hälfte davon veröffentlicht. Dabei endete Teil 1 mit einem Cliffhanger, der Hauptfigur Assane Diop (Omar Sy) in einer schwierigen Situation zurückgelassen hat.

Wann ist mit dem Start von Teil 2 zu rechnen? Worum geht es in der Handlung? Und welche Schauspieler sind dabei? Hier fassen wir zusammen, was zu den weiteren Folgen der französischen Netflix-Serie bekannt ist.

"Lupin", Teil 2: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland?

Die ersten fünf Folgen von "Lupin" wurden am 8. Januar 2021 auf Netflix veröffentlicht und als "Teil 1" betitelt. Auf Teil 2 müssen die Zuschauer nicht allzu lange warten. Regisseur Louis Leterrier sagte schon Mitte Januar in einem Podcast der französischen Seite AlloCiné, dass die Folgen 6 bis 10 bereits gedreht seien.

Ende Januar gab Netflix dann offiziell bekannt, dass Teil 2 im "Sommer 2021" veröffentlicht wird. Sobald der genaue Termin klar ist, erfahren Sie es an dieser Stelle.

Netflix-Serie "Lupin": Handlung von Teil 2

"Lupin" erzählt nicht die Geschichte der Romanfigur Arsène Lupin des französischen Autors Maurice Leblanc. Serien-Hauptfigur Assane Diop ist aber ein großer Fan der Bücher und lässt sich bei seinem Vorgehen davon inspirieren. Er setzt also ebenfalls auf clevere Tricks, um als Gentleman-Dieb seine Verfolger abzuhängen.

Assane Diop will sich am kriminellen Unternehmer Hubert Pellegrini rächen, der für den Tod seines Vaters verantwortlich ist. Mit cleveren Schachzügen fordert er seinen Gegner heraus - gerät aber auch selbst immer mehr in die Enge. Am Ende des ersten Teils entführt ein Handlanger von Pellegrini seinen Sohn - zeitgleich wird Assane von dem Polizisten Youssef Guedira enttarnt.

In Teil 2 muss Assane Diop zum einen seinen Sohn befreien und es zum anderen schaffen, Pellegrini und seine Unterstützer zu stürzen. Polizist Youssef Guedira könnte dabei vom Gegner zum Unterstützer werden. Denn auch Guedira ist großer Lupin-Fan. Außerdem hat er bereits gemerkt, dass etwas an dem ganzen Fall nicht stimmt und auch ein hochrangiger Polizist in Verbrechen verwickelt sein könnte.

Besetzung von "Lupin": Das sind die Schauspieler im Cast

Hauptdarsteller von "Lupin" ist Omar Sy, der Assane Diop spielt. Sy hatte seinen internationalen Durchbruch mit dem Film "Ziemlich beste Freunde" geschafft und war in Hollywood-Filmen wie "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" zu sehen.

Das sind weitere wichtige Schauspieler, die auch in Teil 2 von "Lupin" weiter zur Besetzung gehören:

Rolle Schauspieler Deutscher Sprecher Assane Diop Omar Sy Sascha Rotermund Claire Ludivine Sagnier Anne Helm Raoul Etan Simon Cosmo Clarén Hubert Pellegrini Hervé Pierre Michael Iwannek Juliette Pellegrini Clotilde Hesme Yvonne Greitzke Anne Pellegrini Nicole Garcia Eva Kryll Youssef Guedira Soufiane Guerrab Bastian Sierich Gabriel Dumon Vincent Garanger Lutz Schnell Romain Laugier Vincent Londez Gerrit Schmidt-Foß

"Lupin", Staffel 2: Geht die Netflix-Serie weiter?

Wird es nach Teil 2 der ersten Staffel auch eine Staffel 2 von "Lupin" geben? Auch wenn es keine offizielle Ankündigung gibt, ist das durch den großen Erfolg der Serie wahrscheinlich. Teil 1 führte in vielen Ländern bei der Veröffentlichung schnell die Liste der meistgesehenen Serien auf Netflix an. Hauptdarsteller Omar Sy bedankte sich dafür:

