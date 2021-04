Luther Vandross: Google ehrt den Soul-Sänger heute mit einem Doodle

Google ehrt Luther Vandross, welcher am 20. April 2021 70 Jahre alt geworden wäre, heute mit einem Doodle. Wir stellen ihnen den Sänger hier vor.

Auf dem heutigen Google-Doodle ist Luther Vandross zu sehen, welcher als Ikone des R&B galt und am 20. April 2021 seinen 70. Geburtstag gefeiert hätte.

Das Video-Doodle zeigt den Sänger während eines Auftritts mit einem Mikrofon in der Hand. Rund um Luther Vandross herum ist ein verschnörkelter Google-Schriftzug abgebildet. In der Mitte des Logos ist ein Play-Button platziert, welcher zu einem Video des Sängers führt, das auf Basis seines Hits "Never Too Much" neu animiert wurde.

In der Beschreibung zu dem Doodle heißt es: "Das heutige Video-Doodle, welches von dem in Atlanta ansässigen Gastkünstler Sam Bass erstellt wurde, feiert den 70. Geburtstag des mehrfach mit Platin und Grammy ausgezeichneten Sängers, Songwriters und Produzenten Luther Vandross - auch bekannt als "Velvet Voice", dessen seidig-weiche Tenor-Balladen Generationen mit unnachahmlichem Stil und Anmut begeisterten."

Hier in unserem Porträt stellen wir ihnen den Musiker Luther Vandross näher vor.

Sänger Luther Vandross im Porträt

Luther Ronzoni Vandross kam am 21. April 1951 in New York City auf die Welt. Er legte bereits früh ein großes musikalisches Interesse an den Tag und begann im Alter von drei Jahren mit dem Singen und Klavier spielen. Mit 13 Jahren schrieb der junge Vandross seine ersten eigenen Songs, welche er nach dem Abschluss der High School bei der Amateur Night, einer offenen Bühne-Show im Apollo Theater in New York, in welchem unter anderem Michael Jackson in den ersten Stationen seiner Karriere auftrat, präsentierte.

Luther Vandros bei einem seiner Auftritte. Foto: DPA (Archivbild)

Kurze Zeit später schloss sich Luther Vandross der Theatergruppe "Listen My Brother Revue" an, mit welcher er im Jahr 1969 in der ersten Folge der Kindersendung "Sesamstraße" sang. Seinen nächsten Durchbruch feierte der Musiker mit seiner eigenen Komposition "Everybody Rejoice", welche in der Original-Version im Broadway-Musical "The Wiz", das später auch zu einem Film verarbeitet wurde, zu hören war.

In den 1970er Jahren arbeitete Vandross als Background-Sänger für zahlreiche Künstler, darunter David Bowie, Whitney Houston oder Barbara Streisand. Sein Talent verschaffte ihm auch Auftritte als Sänger von Werbejingles verschiedener großer Marken, beispielsweise für "Juicy Fruit". Sein endgültiger Durchbruch gelang ihm schließlich als Gast-Sänger der Gruppe Change.

Luther Vandross gilt als R&B-Legende

1981 startete Vandross seine Solokarriere und produzierte sein Debüt-Studioalbum "Never Too Much". Von 1981 bis 1995 war der Sänger fast durchgängig in den amerikanischen Charts zu finden. Zu seinen bedeutendsten internationalen Erfolgen zählen die Duette "Endless Love" mit Mariah Carey und "The Best Things in Life Are Free" mit Sängerin Janet Jackson.

Im Laufe seiner erfolgreichen Musikkarriere erhielt Luther Vandross insgesamt acht Grammy Awards. Außerdem besitzt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und durfte 1997 in der Halbzeitshow des Super Bowl auftreten. Am 16. April 2003 erlitt der Sänger einen schweren Schlaganfall, von dessen Folgen er sich nicht mehr vollständig erholte und schließlich am 1. Juli 2005 in New Jersey starb. (AZ)

