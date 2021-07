Staffel 2 von M.O.M. 2021: Sendetermine und Übertragung

"M.O.M" läuft seit Mitte Mai mit der zweiten Staffel bei Joyn+. Hier in unserem Artikel erfahren Sie alles, was Sie zu den Sendeterminen und der Übertragung wissen müssen.

Seit Donnerstag, dem 13. Mai 2021 ist die Serie "M.O.M." - oder auch "Milf oder Missy" - mit Staffel 2 bei JoynPLUS+ zu sehen. Das Konzept ist folgendes: Zwei Männer, die 31 und 49 Jahre alt sind, und 14 Frauen im Alter von 25 bis 51 hoffen auf die große Liebe. Hier stellt sich nun die Frage, welcher der beiden männlichen Kandidaten besser bei den Frauen ankommt - und welche Rolle hierbei das Alter wirklich spielt.

Hierfür müssen sich die Frauen im Laufe der Serie immer wieder für einen der beiden Männer entscheiden, indem sie entweder Team Junior oder Team Senior wählen. Das kann aber immer wieder geändert werden. Der 49-jährige Dan ist in dieser Staffel der Senior-Kandidat. Er glaubt, dass sein Alter ihm in die Karten spielt und er mit Erfahrung punkten kann, da er weiß, worauf es im Leben wie auch in einer Beziehung wirklich ankommt. Junior Dustin hingegen denkt, er kann die Frauen vor allem mit seinen Charaktereigenschaften überzeugen. Er beschreibt sich selbst als loyal, aufmerksam und zuverlässig.

Wer von den beiden wird die Frauen (schneller) von sich überzeugen können? Hier in unserem Artikel verraten wir Ihnen, wann Sie das herausfinden können. Hierfür haben wir Ihnen eine Übersicht über die Sendetermine und die Übertragung zusammengestellt.

"M.O.M." Staffel 2: Sendetermine

Die insgesamt zwölf Folgen der zweiten Staffel von "M.O.M. - Milf oder Missy" werden seit dem 13. Mai auf JoynPLUS+ gesendet. Gestartet hat die neue Staffel der Serie mit einer Doppelfolge, ab dann wird wöchentlich immer Donnerstags eine Folge ausgestrahlt.

Folge Wann? 1 und 2 Do, 13.5.21, 3 Do, 20.5.21 4 Do, 27.5.21 5 Do, 03.6.21 6 Do, 10.6.21 7 Do, 17.6.21 8 Do, 24.6.21 9 Do, 01.7.21 10 Do, 08.7.21 11 Do, 15.7.21 12 Do, 22.7.21

"M.O.M." Staffel 2: Übertragung

Die erste Folge von Staffel 2 von "M.O.M - Milf oder Missy" steht für alle Joyn-Nutzer kostenlos zur Verfügung. Um die weiteren Episoden zu sehen, ist jedoch ein JoynPLUS+-Konto von Nöten. Das kostet laut Anbieter 6,99 Euro pro Monat. Im Angebot enthalten sind zahlreiche internationale Filme und Serien, darunter unter anderem "Grey's Anatomy", "The 100", Venom" oder "Spiderman". Der Streaming-Dienst bietet Neukunden die Möglichkeit auf einen Monat testen an.

