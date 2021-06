"M.O.M.", Staffel 2: Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen 2021

"M.O.M." läuft aktuell mit der zweiten Staffel auf Joyn. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Kandidatinnen vor, die das Experiment wagen.

Staffel 2 von M.O.M. 2021: Sendetermine und Übertragung

In diesem Jahr geht die Dating-Show "Milf oder Missy", oder kurz "M.O.M.", bereits in die zweite Runde. Das etwas andere Kuppel-Format läuft bereits seit dem 13. Mai 2021 wöchentlich mit einer neuen Ausgabe bei Joyn+ und stellt besonders eine Frage in Sachen Beziehungen in den Vordergrund: Wie entscheidend ist das Alter in der Liebe?

Mit dabei sind in diesem Jahr zwei Männer im Alter von 31 und 49 Jahren, sowie 14 Frauen zwischen 25 und 51, die allesamt hoffen, in einem der beiden männlichen Kandidaten die große Liebe zu finden.

Auf dem "Glamping-Platz" sowie in einer luxoriösen Villa lernen sich die Singles besser kennen und vielleicht auch lieben - dabei ist jede Alterskonstellation erlaubt. Zu Beginn können die Damen wählen, für welchen Mann sie sich mehr interessieren und sich ins Team Junior oder Senior zuordnen lassen. Doch auch diese Zuteilung ist nicht endgültig und kann nach Gefühlslage verändert werden.

Welche Kandidaten nehmen an der diesjährigen Staffel teil? Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmer aus Staffel 2 genauer vor.

Das sind die Kandidaten bei "M.O.M." 2021

Zwei Männer unterschiedlichen Alters hoffen, unter den 14 Kandidatinnen die Richtige zu finden. Das sind die beiden männlichen Kandidaten bei "M.O.M.":

Senior Dan (49)

Als Senior-Kandidat geht in Staffel 2 der 49-jährige Dan ins Rennen. Er ist IT-Unternehmer und wohnt derzeit in Berlin. Seit 2019 ist er Single, was er nun bei "M.O.M." ändern möchte. Sein Alter sieht er bei der Suche nach einer Beziehung eher als Vorteil: "Ich habe eine gewisse Lebenserfahrung, sodass ich weiß, worauf man Wert legen muss, um eine erfolgreiche Partnerschaft zu führen", betont der 49-Jährige.

Junior Dustin (31)

Dustin macht sich als Junior-Kandidat bei "M.O.M." auf die Suche nach der Liebe. Er ist Verkaufsberater für Wohnimmobilien und wohnt in Köln. Seine letzte Beziehung fand im Sommer 2020 ihr Ende, nun möchte der 31-Jährige jedoch wieder eine neue Liebe finden. "Ich bin sehr zuverlässig, loyal, aufmerksam und fürsorglich. Ich glaube, dass man das heutzutage nicht mehr so oft findet", beschreibt sich der Kölner selbst.

"M.O.M." 2021: Das sind die Kandidatinnen in Staffel 2

Diese Frauen wagen 2021 das Experiment "M.O.M.", um die große Liebe zu finden:

Alina (25) aus Nürnberg : Model und Animateurin

: Model und Animateurin Anne Theke (43) aus Berlin : Fitness- und Mentalcoach

: Fitness- und Mentalcoach Franziska (26) aus Jena : Studentin und Model

: Studentin und Model Gloria (27) aus Hildesheim : Studentin

: Studentin Jasmin (38) aus Köln : Spirituelle Lebensberaterin

: Spirituelle Lebensberaterin Jennifer (25) aus Weßling bei München : Werbetechnikerin und Content Creator

bei : Werbetechnikerin und Content Creator Jules (39) aus München : Model und Personal Trainer

: Model und Personal Trainer Lisa (26) aus Eisleben : Flugbegleiterin, Studentin und Nachhilfelehrerin

: Flugbegleiterin, Studentin und Nachhilfelehrerin Mascha (42) aus dem Saarland : Künstlerin

: Künstlerin Monika (27) aus Oldenburg : Studentin

: Studentin Nina (40) aus München : Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin

: Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin Selina (26) aus Kastellaun : Auszubildende

: Auszubildende Simone (51) aus München : Kosmetikerin, Massage- und Wellnesstherapeutin

: Kosmetikerin, Massage- und Wellnesstherapeutin Yassmine (37) aus Berlin : Tänzerin

