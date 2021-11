Maccabi Haifa - Union Berlin in der Conference League: Alle Infos zur Übertragung

Maccabi Haifa und Union Berlin treffen in der Conference League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream, gibt es hier.

Die Conference League stellt neben der Champions- und Europa League, einen der drei europäischen Cups dar. Anlass für solch eine neue europäische Bühne war, kleineren Mannschaften eine Chance zu geben, sich beweisen zu können. An diesem Turnier nehmen insgesamt 184 Mannschaften aus 55 Ländern teil. Auch Mannschaften aus der Bundesliga sind vertreten. In dieser Saison ist Union Berlin mit dabei und trifft im kommenden Spiel auf Maccabi Haifa.

Falls Sie wissen möchten, wann und wo das Spiel stattfindet, wo es übertragen wird und wie die Teams bisher abgeschnitten haben, sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel informiert über Übertragung live im TV und Stream, Datum, Uhrzeit, Sender und Bilanz.

Maccabi Haifa - Union Berlin: Datum und Uhrzeit vom Anstoß

Das Spiel der Conference League findet am 25. November 2021 in Haifa, Israel statt. Anpfiff der Partie ist um 18:45.

Haifa gegen Berlin: Übertragung live im TV und Stream - Free-TV?

RTL hat sich bereits bis 2024 die Rechte für Spiele der UEFA Europa League und der UEFA Conference League gesichert. Alle Spiele gibt es im Stream und im Free-TV zu sehen - jedoch nicht immer kostenlos.

Die Spiele der Conference League gibt es beim kostenpflichten Streaming-Dienst RTL + zu sehen. RTL + besitzt nicht nur die Rechte für die Conference League, Sie können außerdem noch Spiele der Europa League und viele andere Serien abrufen. Der monatliche Beitrag von RTL + beläuft sich auf 4,99 Euro.

Hier gibt es eine Übersicht zum Spiel Maccabi Haifa gegen Union Berlin:

Spiel: Maccabi Haifa - Union Berlin Gruppenphase der UEFA Conference League 2021/22

- der Conference League 2021/22 Datum: 25. November 2021

25. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Haifa , Israel

, Übertragung im TV : keine

: keine Übertragung im Live-Stream: RTL +

Maccabi Haifa - Union Berlin in der Conference League: bisherige Bilanz

Die beiden Teams aus Israel und Deutschland sind Teil der Gruppe E der Conference League. Neben Berlin und Haifa sind Prag und Feyennoord mit von der Partie. Union Berlin bildet das Schlusslicht der Gruppe und konnte im bisherigen Turnierverlauf 3 Punkte sammeln. Haifa belegt den dritten Platz mit derzeit 4 Punkten. Prag ergatterte bisher 6 Punkte, bleibt damit aber hinter Feyenoord, die mit insgesamt 10 Punkten die Gruppe anführen.

In der Gruppenphase sind Union Berlin und Maccabi Haifa bereits in dieser Saison aufeinandergetroffen. Am zweiten Spieltag der Conference League Gruppenphase holte die Union aus Berlin 3 Punkte durch einen 3:0 Sieg.

Hier gibt es eine Übersicht zu den bisherigen Spielergebnissen von Maccabi Haifa und Union Berlin (aus Gruppenphase):



1. Spieltag

Haifa - Feyenoord: 1:1

- Feyenoord: 1:1 Prag - Union Berlin : 3:1

2. Spieltag

Union Berlin - Haifa : 3:0

3. Spieltag

Haifa - Prag : 1:0

- : 1:0 Feyennoord - Union Berlin : 3:1

4. Spieltag

Prag - Haifa : 1:0

- : 1:0 Union Berlin - Feyennoord: 1:2

5. Spieltag

Haifa - Union Berlin : noch offen

6. Spieltag

Union Berlin - Prag : noch offen

- : noch offen Feyenoord - Haifa : noch offen

Union Berlin sicherte sich in der vergangenen Bundesliga-Saison den 7. Platz und bekam somit den deutschen Platz in der UEFA Conference League.

