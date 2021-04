"Macht der Familie": Das erwartet Sie im Hamburg-Tatort heute

Im Hamburg-Tatort heute geht es für Falke und Grosz um Waffenhandel und das organisierte Verbrechen. Lohnt sich "Macht der Familie"? Die Tatort-Kritik.

"Macht der Familie" heißt der neue Tatort aus Hamburg , der heute am Sonntag (18.04.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (18.04.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Falke und Grosz ermitteln in illegalen Waffendeals der russischen Mafia und geraten dabei in einen brisanten Fall aus doppeltem Spiel und Täuschung.

ermitteln in illegalen Waffendeals der russischen Mafia und geraten dabei in einen brisanten Fall aus doppeltem Spiel und Täuschung. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Hamburg-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Die Bundespolizei ermittelt gegen russische Waffenhändler, die sich als angebliche Hersteller von Landmaschinen eine perfekte Unternehmer-Fassade aufgebaut haben. Julia Grosz (Franziska Weisz), gerade zur Hauptkommissarin befördert, leitet den Einsatz. Als der verdeckte Ermittler kurz vor der Aufdeckung der mafiösen Strukturen im Einsatz ums Leben kommt, scheint die ganze Aktion gescheitert.

Aber der Waffenhändler Timofejew hat eine Nichte, Marija (Tatiana Nekrasov), die beim LKA arbeitet und sich schon vor Jahren von ihrer Familie distanziert hat. Um das komplette Scheitern der Aktion zu verhindern, versucht Grosz, Marija gegen ihre eigene Familie in Stellung zu bringen.Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring), der mal Marijas Vorgesetzter beim LKA war, ist nicht begeistert. Die Sache scheint zu gefährlich und nicht kontrollierbar. Aber Marija geht auf den Vorschlag von Grosz ein und beginnt ein doppeltes Spiel um Leben und Tod.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Macht der Familie" heute einzuschalten?

In "Macht der Familie" findet sich Stoff für eine Serie mit mindestens zwei Staffeln, eine Art "Im Angesicht des Verbrechens". Stattdessen wurde daraus ein 90-Minüter, der mit einer grandios actionreichen ersten Viertelstunde anfängt, danach immer öder wird und mit einer ambitionslosen Auflösung endet. Zuvor schon leidet dieser Hamburg-Tatort an Unglaubwürdigkeiten, von denen die ärgerlichste in der Figur der verdeckten Ermittlerin Marija Timofejew besteht. Fazit: "Macht der Familie" will ein modern erzähltes Mafiaepos sein und verhebt sich daran.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Hamburg-Tatort heute

Thorsten Falke : Wotan Wilke Möhring

: Julia Grosz : Franziska Weisz

: Marija Timofejew : Tatiana Nekrasov

: Nicolai Timofejew : Jakub Gierszal

: Jakub Gierszal Andrej Tomofejew: Nikolay Sidorenko

Kriminaldirektorin Reetz : Judith Rosmair

: Judith Rosmair Katija: Anja Taschenberg

Okonjo: Jonathan Kwesi Aikins

Tarik: Ercan Karacayli

Evrin: Vanida Karun

Victor: Timofejew Wladimir Tarasjanz

Warwara: Jeanette Spassova

Torben Falke : Levin Liam

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Falke und Grosz sind die Tatort-Ermittler in Hamburg

Hauptkommissar Thorsten Falke ist ein echter "Straßenbulle". Er kennt Hamburg, er kennt die Menschen. Er ermittelt pragmatisch, ist impulsiv und geradeheraus - was ihm oft Probleme mit Anwälten oder Vorgesetzten beschert. Falke ist Single, hat sich bewusst gegen eine Familie entschieden. Aus einer Affäre mit einer verheirateten Frau hat er aber einen heranwachsenden Sohn, der jedoch nicht weiß, wer sein Vater ist.

Falke arbeitet zunächst beim LKA Hamburg, wechselt später aber zur Bundespolizei. 2016 trifft er bei Ermittlungen auf die junge Polizeioberkommissarin Julia Grosz, die nach einem traumatischen Auslandseinsatz in Afghanistan am Flughafen Hannover stationiert ist. Seither arbeiten beide zusammen - anfangs professionell, aber distanziert. Mit der Zeit wachsen die beiden aber zusammen.

