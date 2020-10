vor 16 Min.

Macron bezeichnet tödliche Attacke in Nizza als islamistischen Terroranschlag

Nach einem blutigen Messerangriff in einer Kirche im französischen Nizza mit drei Toten ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Bei einer blutigen Messerattacke der Kirche Notre-Dame in Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatte die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu der Attacke übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft der dpa. Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Tat am Donnerstagnachmittag als islamistischen Terroranschlag.

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt nach Messerattacke in Nizza

Nach Angaben von Bürgermeister Christian Estrosi wollte Staatschef Emmanuel Macron nach Nizza kommen. Laut Estrosi wurde der mutmaßliche Angreifer festgenommen. Er habe "Allahu akbar" ("Gott ist groß") gerufen.

Die Polizei riet, den Bereich zu meiden. Innenminister Gérald Darmanin bestätigte einen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nizza. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung. Später rief Frankreich die höchste Terrorwarnstufe aus. Es sei die Stufe "Urgence Attentat" des Anti-Terror-Alarmplans "Vigipirate" ausgerufen worden, sagte Premierminister Jean Castex am Donnerstag in der Nationalversammlung in Paris.

Innenminister Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen war ein Lehrer in einem Vorort von Paris enthauptet worden. Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen.

Französische Gerichtsmediziner treffen am Ort eines Messerangriffs in Nizza ein. Bild: Valery Hache/AFP/dpa

Kurz nach dem Angriff in Nizza gab es einen weiteren Vorfall im südfranzösischen Avignon. Dort erschoss die Polizei einen mutmaßlichen Angreifer, der Passanten mit einer Waffe bedroht haben soll. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Terrorhintergrund, berichteten Polizeikreise am Donnerstag. Auch in Lyon wurde ein mit einem Messer bewaffneter Mann festgenommen. Der Mann sei den Sicherheitsdiensten bekannt, hieß es weiter. Niemand wurde verletzt. Es gab zunächst keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit der tödlichen Attacke in Nizza.

Die Zeitung Le Parisien berichtete außerdem von einer Festnahme in Sartrouville in der Nähe von Paris. Der Mann soll seinem Vater anvertraut haben, nach der Attacke in Nizza einen Anschlag verüben zu wollen, und habe ein Messer dabei gehabt, so die Zeitung weiter. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht kündigt Gespräche mit EU-Kollegen an

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will nach der Attacke mit europäischen Kollegen beraten. Auf der Ebene der Sicherheitsbehörden gab es bereits am Donnerstag Kontakte - auch um zu klären, ob womöglich mit Nachahmertaten zu rechnen ist. In sozialen Netzwerken hatten radikale Islamisten in den vergangenen Tagen die Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty glorifiziert, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen thematisiert hatte.

Lambrecht kündigte ein Gespräch mit dem französischen Justizminister Éric Dupond-Moretti, weiteren europäischen Justizministern sowie der Brüsseler EU-Kommission für Freitag an. "Ich bin schockiert über die Nachricht von einem weiteren schrecklichen Verbrechen in Frankreich und verurteile diese Tat aufs Schärfste", erklärte Lambrecht am Donnerstag in Berlin. "All unsere Solidarität und Anteilnahme gilt unseren französischen Freunden."

Nach Einschätzung von Innenexperten ist die Gefahr islamistisch-terroristischer Anschläge in Deutschland gleichbleibend hoch. Auch bei dem Messerangriff auf zwei Männer in Dresden am 4. Oktober wird ein islamistisches Motiv vermutet. In Untersuchungshaft sitzt ein junger Syrer. Einer der beiden Männer starb nach der Attacke. (dpa)

