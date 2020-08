vor 52 Min.

"Madam Secretary" mit Staffel 6, Sky-Start heute: Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Madam Secretary" ist ab heute mit Staffel 6 auf Sky zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer - hier erhalten Sie alle Infos zur Serie.

"Madam Secretary", Staffel 6, ist die finale Staffel der amerikanischen Politserie. Veröffentlicht wurde die Serie mit Staffel 1 im Jahr 2014. Sie dreht sich um Staatssekretärin Elizabeth McCord und ihren Weg zur Präsidentschaft.

Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, die Handlung und die Besetzung von "Madam Secretary".

"Madam Secretary", Staffel 6: Wann ist der Start-Termin bei Sky?

"Madam Secretary" läuft ab heute, Dienstag, 25. August 2020, um 20.15 Uhr auf Sky One HD. Auf Sky Atlantic HD laufen regelmäßig auch ältere Folgen der Serie.

Handlung: Worum geht es in "Madam Secretary"?

In den ersten Staffeln ist Elizabeth McCord noch als Staatssekretärin tätig, doch bereits in der 5. Staffel tritt sie zur Präsidentschaftswahl an. Achtung Spoiler: In Staffel 6 wird sie zur ersten weiblichen Präsidentin der USA, wodurch Elizabeth neue Herausforderungen bevorstehen. Doch sie bleibt ihrer selbstbewussten Persönlichkeit treu und erledigt ihre Aufgaben weiterhin nicht immer nur nach Protokol.

"Madam Secretary", Staffel 6: Die Folgen

Hier die Original-Titel im Überblick:

Folge Titel 1 Hail To The Chief 2 The Strike Zone 3 Killer Robots 4 Valor 5 Daisy 6 Deepfake 7 Accountability 8 Ships And Countries 9 Carpe Diem 10 Leaving The Station

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Madam Secretary", Staffel 6?

Téa Leoni spielt die Hauptrolle in "Madam Secretary". Hier eine Auswahl des Casts aus Staffel 1 bis 6 im Überblick:

Schauspieler Rolle Téa Leoni Elizabeth "Bess" Adams McCord Tim Daly Henry McCord Bebe Neuwirth Nadine Tolliver Željko Ivanek Russell Jackson Erich Bergen Blake Moran Patina Miller Daisy Grant Geoffrey Arend Matt Mahoney Wallis Currie-Wood Stephanie "Stevie" McCord Kathrine Herzer Alison McCord Evan Roe Jason McCord Keith Carradine Conrad Dalton Sebastian Arcelus Jay Whitman Sara Ramirez Kat Sandoval Kevin Rahm Michael " Mike B. " Barnow

Kein Trailer zu "Madam Secretary", Staffel 6

Einen offiziellen Trailer zu Staffel 6 von "Madame Secretary" gibt es auf YouTube nicht. Hier sehen Sie allerdings eine kurze TV-Promo:

