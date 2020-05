14:37 Uhr

Mädchen (1) wird von Regionalbahn erfasst und stirbt

Ein schreckliches Unglück ist in Bielefeld geschehen: Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen wurde auf offener Strecke von einem Zug erfasst. Vieles ist noch unklar.

Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen ist in Bielefeld-Brackwede auf offener Strecke von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie und warum das Kind am Samstagabend den breiten Bahndamm hinaufging, sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der Bahndamm sei schätzungsweise zweieinhalb bis drei Meter hoch. In relativer Nähe hätten sich sowohl die Eltern als auch die vierjährige Schwester befunden. Wie nah die Familie aber tatsächlich am Geschehen war, sei noch unklar.

Die Eltern und der Zugführer seien unmittelbar seelsorgerisch betreut worden. Befragungen seien am Sonntag allerdings noch nicht möglich gewesen. "Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen wir von einem Unglücksfall aus", erklärte der Polizeisprecher.

Das tragische Unglück ereignete sich am Samstagabend um kurz vor 19 Uhr. Trotz Reanimationsversuchen wurde der Tod des Mädchens noch vor Ort festgestellt. Zuvor hatte die Neue Westfälische über den Vorfall berichtet. (dpa)

