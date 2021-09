"Mälzer und Henssler liefern ab": Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

"Mälzer und Henssler liefern ab" läuft im Oktober wieder bei Vox. Alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream und zu den Sendeterminen lesen Sie hier. Gibt es auch Wiederholungen?

Mit "Mälzer und Henssler liefern ab!" bringt Vox eine neue Koch-Sendung an den Start. Die beiden TV-Koch-Gurus Tim Mälzer und Steffen Henssler liefern sich in der Sendung ein direktes Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice.

Das Konzept der Sendung sieht folgendermaßen aus: Tim Mälzer und Steffen Henssler wissen nicht, für wen sie kochen. Die Bestellung kann von einer Großfamilie, einer gesamten Restaurant-Belegschaft oder von einem alten Ehepaar kommen - Gewissheit haben die beiden Köche erst, wenn sie die Bestellung ausliefern. Die Kunden selbst fungieren in der Sendung als Jury und entscheiden so, wer das Duell gewinnt. "Wir kriegen Bilder von der Wohnung, wir kriegen Sprachnachrichten, wir kriegen kleine Infos, die aus dem Bon rüber kommen und [...] jeder muss für sich entscheiden, in welche Richtung kocht er das für die", sagte Steffen Henssler in einem Interview beim V.I.P-Talk von "Punkt 12".

Prominente Kundschaft wird auch dabei sein: Ina Müller, Judith Rakers, Smudo, Steven Gätjen, Wigald Boning und die Band "Revolverheld". Hier in diesem Artikel sehen Sie die Sendetermine und erhalten alle Infos zur Übertragung der Sendung.

Sendetermine von "Mälzer und Henssler liefern ab": Wann werden die Folgen gezeigt?

Vox hat bekanntgegeben, dass insgesamt zwei Folgen von "Mälzer und Henssler liefern ab" ausgestrahlt werden. Und das sind die Sendetermine:

Folge 1: Sonntag, 19. September, um 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 24. Oktober, um 20.15 Uhr

"Mälzer und Henssler liefern ab": Übertragung live im TV und Stream

Wie die meisten Sendungen, in denen entweder Steffen Henssler oder Tim Mälzer zu sehen sind, läuft auch "Mälzer und Henssler liefern ab" zur Prime-Time um 20.15 Uhr bei Vox.

Falls Sie "Mälzer und Henssler liefern ab" lieber im Stream sehen möchten, können Sie die Seite von TV Now aufrufen. Dort werden ganze Folgen der Sendung zu sehen sein. Auch alle anderen Koch-Sendungen mit Tim Mälzer und Steffen Henssler können Sie im Stream bei TV Now ansehen. Die Folgen sind üblicherweise einige Zeit nach der TV-Ausstrahlung kostenlos im Stream verfügbar, danach benötigen Sie für den Stream aber eine Premium-Mitgliedschaft von TV Now. Der Dienst kostet 4,99 im Monat und ist laut Anbieter monatlich kündbar.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Falls Sie nicht die ganzen Folgen, sondern nur einige Highlights ansehen wollen, werden Sie auf der Internetseite von Vox fündig - zumindest ist das bei "Grill den Henssler" der Fall.

"Mälzer und Henssler liefern ab" 2021 als Wiederholung im Stream und TV sehen?

Falls Sie "Mälzer und Henssler liefern ab" in der Wiederholung sehen möchten, können Sie ebenfalls TV Now nutzen, um die Sendung im Stream zu sehen. Ob Vox auch eine Wiederholung im Fernsehen plant, steht noch nicht fest. (AZ)