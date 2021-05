Mafia

17:53 Uhr

Mehr als 80 Verdächtige: Riesen-Razzia rund um den Bodensee

Plus Ermittler aus Deutschland und Italien versetzen der 'Ndrangheta einen schweren Schlag. Auch in Bayern wurden Räume durchsucht.

Von Rene Laglstorfer

„Heute ist ein schöner Tag für die Strafverfolgung und ein schlechter Tag für die dunkle Seite der Macht“: Diese großen Worte wählte Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth aus Konstanz am Mittwoch. Er beschrieb einen überaus erfolgreichen Schlag gegen die Mafia. Wenige Stunden zuvor waren in den frühen Morgenstunden rund 800 Polizisten und Steuerfahnder aus Deutschland und Italien ausgeschwärmt, um in einer Aktion mit dem Namen „Operation Platinum“ von Süditalien bis Norddeutschland 87 Wohn- und Geschäftsräume zu durchsuchen, die in Zusammenhang mit der kalabrischen Mafia ‘Ndrangheta stehen sollen.

Themen folgen