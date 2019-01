14:23 Uhr

"Magic Mike" kommt als Musical zurück Panorama

Nach dem Filmhit jetzt ein Musical: Schauspieler Channing Tatum hat in den sozialen Medien die Wiederauflage von "Magic Mike" bekanntgegeben.

Der Kino-Hit "Magic Mike" kehrt zurück - als Musical. Das teilte Schauspieler Channing Tatum auf Instagram mit. Dazu postete er ein Foto, auf dem das Broadway-Magazin "Playbill" zu sehen ist. Auf dessen Cover steht: "Magic Mike - Das Broadway Musical". "Es passiert. Macht euch bereit", schrieb Channing Tatum zu dem Foto stolz.

Premiere soll am 30. November in Boston sein, an den New Yorker Broadway soll das Musical erst 2020 kommen. Es soll aus den Handlungssträngen beider Filmteile bestehen, berichten Medien übereinstimmend. Protagonist darin ist der Student "Mike Lane" sein, der in exklusiven Nachtclubs tanzt, um sich über Wasser zu halten. (AZ)

