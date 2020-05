18:14 Uhr

"Magnum P.I.": Sendetermine, Übertragung, Schauspieler

"Magnum P.I.", das Remake der US-amerikanischen Kult-Serie "Magnum", läuft bei Vox. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine und die Besetzung. Außerdem erfahren Sie alles zur Übertragung im TV und Stream.

Von Claus Holscher

"Magnum P.I." ist eine amerikanische Krimi-Serie, die seit September 2018 auf CBS ausgestrahlt wird. Für Deutschland hat Vox sich die Senderechte gesichert.

"Magnum P.I.": Wie liegen die Sendetermine?

Die Serie läuft immer mittwochs in einer Doppelfolge auf Vox - Sendebeginn ist jeweils 20.15 Uhr und 21.10 Uhr.

Handlung: Worum dreht es sich bei "Magnum P.I."?

Thomas Magnum hat als Afghanistan-Veteran und ehemaliger Navy Seal schon so einiges erlebt. Nun setzt der Ex-Soldat auf Hawaii seine militärischen Erfahrungen und Fertigkeiten für seine Karriere als Privatdetektiv ein.



In Staffel eins wird Magnum in kürzester Zeit zu einer gefragten Adresse für Menschen, deren Probleme keiner so recht anpacken will. Bei der Lösung der zumeist komplizierten Fälle wird der Adrenalinjunkie mit seinem Faible für schnelle Boliden bis an seine Grenzen gebracht. Seine Freunde, die ehemaligen Marines Orville „Rick“ Wright und Theodore „TC“ Calvin, stehen ihm bei seiner Arbeit jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem fungiert Magnum als Sicherheitsberater des weltbekannten Schriftstellers Robin Masters. Masters' prunkvolles Anwesen wird von der ehemaligen britischen Geheimagentin Julie Higgins verwaltet. Mit ihr gerät der Ermittler zwar ständig aneinander, doch bei seinen Fällen ist die schöne Frau ihm eine echte Hilfe. Staffel zwei beginnt dort, wo Staffel eins endete: Magnum bietet Julie an, in seine Detektei einzusteigen.

Besetzung von "Magnum P.I.": Welche Schauspieler spielen die Hauptrollen im Cast?

Rollenname Schauspieler Thomas Sullivan „Tommy“ Magnum Jay Hernández Juliet „Jules“ Higgins Perdita Weeks Orville „Rick“ Wright Zachary Knighton Theodore „TC“ Calvin Stephen Hill Teuila „Kumu“ Tuileta Amy Hill Detective Gordon Katsumoto Tim Kang

In Fan-Kreisen der Originalserie "Magnum" ist es auf breites Unverständnis gestoßen, dass nicht - wie gewohnt - Tom Selleck die Titelrolle spielt. Auch Selleck selbst soll alles andere als begeistert gewesen sein. Gastauftritte in der Neuauflage lehnte er kategorisch ab.

Wie läuft die Übertragung von "Magnum P.I."?

Vox überträgt Doppelfolgen von "Magnum P.I." mittwochs um 20.15 und 21.10 Uhr. Im Streamingdienst des Senders TVNow kann man die Ausstrahlung zeitgleich verfolgen. Sendung verpasst? Kein Problem - auf TVNow gibt es auch alle Folgen als Wiederholung. Nach Ablauf des Gratis-Zeitraums von 30 Tagen kostet TVNow Premium 4,99 Euro im Monat. Wer nur die Live-Streams benötigt, kann auch das Paket „Live only“ buchen. Das kostet 2,99 Euro je Monat. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen