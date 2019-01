"Maischberger" heute: Gäste und Thema

07:40 Uhr

In der ARD läuft heute Abend, 23. Januar 2019, wieder die Talkshow "Maischberger". Hier bekommen Sie Infos zu Thema, Gäste-Besetzung und Übertragung live im Stream und TV.

In der Talkshow "Maischberger" geht es heute Abend (23.15 Uhr) in der ARD um das Thema: "Bedroht die AfD die Demokratie?" Die Redaktion um Talkmasterin Sandra Maischberger greift damit in der Sendung am Mittwoch, 23. Januar 2019, eine brisante Nachricht auf: Der Verfassungsschutz nimmt die größte Oppositionspartei im Bundestag unter Beobachtung. Damit wird die AfD zum sogenannten Prüffall.

"Maischberger"-Thema heute: Die AfD und der Verfassungsschutz

Eine Partei kann zum Prüffall werden, wenn die Behörden erste Anzeichen für extremistische Bestrebungen erkennen. Bei einem Prüffall ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln aber grundsätzlich nicht erlaubt.

Wird eine Organisation dagegen zum Verdachtsfall erklärt - wie jetzt der "Flügel" um den Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke -, so ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel möglich, wenngleich auch nur sehr eingeschränkt. Beispielsweise ist dann eine Observation gestattet, ebenso das Einholen bestimmter Informationen von Behörden. Sogenannte V-Leute und die Überwachung von Telekommunikation kommen aber auch hier nicht zum Einsatz. Das ist nur erlaubt, wenn eine Organisation als Beobachtungsobjekt eingestuft wird.

Die "Maischberger"-Redaktion fragt sich anlässlich der Nachricht: Ist es richtig, dass der Staat die AfD genauer unter die Lupe nimmt? Gibt es in der AfD verbreitet Rechtsextreme und wie viel Einfluss haben sie? Will die Parteiführung am Ende ein anderes politisches System? Über diese Fragen diskutiert Sandra Maischberger am Mittwochabend mit diesen Gästen.

"Maischberger" heute, 23. Januar 2019: Die Gäste

Alexander Gauland, AfD (Parteivorsitzender)

Katja Kipping, Die Linke (Parteivorsitzende)

Herbert Reul, CDU (Innenminister Nordrhein-Westfalen

Melanie Amann ("Spiegel"-Journalistin)

Wolfgang Herles (ehem. ZDF-Moderator)

Jörn Kruse (ehemaliger AfD-Fraktionschef Hamburg)

Das ist Sandra Maischberger 1 / 8 Zurück Vorwärts Sandra Maischberger ist eine bekannte deutsche Journalistin und Moderatorin. Die Stationen ihres Lebens:

Sandra Maischberger wurde am 25. August 1966 in München geboren.

Maischberger machte in München Abitur. Ihr Studium der Kommunikationswissenschaften brach sie bereits nach wenigen Tagen ab. Von 1987 bis 1989 lernte sie an der Deutschen Journalistenschule den Redakteursberuf.

Nach ersten Moderationserfahrungen beim Radio - darunter bei Bayern 2 und SWF3 - wechselte Sandra Maischberger zum TV-Sender Tele 5.

Ab 1989 moderierte sie als Nachfolgerin von Günther Jauch die Jugendsendung "Live aus dem Schlachthof" im Bayerischen Fernsehen.

Weitere Stationen im Fernsehen waren "Talk im Turm", "0137", "Greenpeace TV" bei RTL, und "Die Zwei - Maischberger und Schmidtbauer" im Bayerischen Rundfunk.

Seit 2003 moderiert die Journalistin "Menschen bei Maischberger" in der ARD. Die erfolgreiche Sendung wurde 2016 in "Maischberger" umgetauft.

Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

"Maischberger" live im TV und online im Stream

Live im TV: "Maischberger" können Sie sich klassisch im TV ansehen: Die aktuelle Sendung wird heute, Mittwoch, 23. Januar 2019, um 23.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Sie können die Sendung parallel auch live im Internet verfolgen. Zum ARD-Livestream, in dem heute Abend auch "Maischberger" gezeigt wird, gelangen Sie hier. Sendung als Wiederholung: Wer die Sendung verpasst hat, kann sie sich in der ARD-Mediathek anschauen. Zum "Maischberger"-Archiv gelangen Sie hier.

