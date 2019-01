Maischberger heute: Gäste und Thema am 30.1.19

vor 22 Min.

Maischberger heute am Mittwoch, 30. Januar 2019, hat ausnahmsweise keine Gäste, sondern nur einen Gast. Und der - genauer: sie - ist zugleich das Thema der Sendung.

Bei Maischberger heute am 30.1.19 im Ersten ist der Gast zugleich auch das Thema. Denn Sandra Maischberger hat die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zu sich ins Studio eingeladen. ZU sehen ist die Sendung live im TV und als Stream in der Mediathek.

Das ist der Gast heute am 30. Januar bei Maischberger

Dass nicht mehrere Gäste, sondern nur ein Gast in der Talksendung zu sehen ist, kommt nur äußerst selten vor. In diesem Fall hat Sandra Maischberger eine Ausnahme gemacht, um mit der neuen starken Frau in der CDU intensiver ins Gespräch zu kommen.

Mit einer leidenschaftlichen Rede hatte Annegret Kramp-Karrenbauer im Dezember den Vorsitz der CDU gegen den lange favorisierten Konkurrenten Friedrich Merz erobert.

Seitdem steigen in den Umfragen ihre Beliebtheitswerte. Nach Angaben des Magazins "Focus" unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa etwa erreicht Kramp-Karrenbauer aktuell einen Zustimmungswert von 121 Punkten in der Bevölkerung. Sie habe damit erstmals Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Spitze der "Focus"-Politiker-Rangliste abgelöst.

Dabei vertritt die Saarländerin durchaus auch unpopuläre Positionen. Die gläubige Katholikin sieht beispielsweise die "Ehe für alle" sehr kritisch.

Annegret Kramp-Karrenbauer heute Thema bei Maischberger

Wie konservativ ist die neue starke Frau der CDU? Oder ist sie eine Art "Merkel 2", pragmatisch und unideologisch, wie Kritiker sagen? Wird sie bald das Kanzleramt übernehmen? Das sind einige der Fragen, die Sandra Maischberger heute Abend in ihrer Sendung der neuen CDU-Chefin stellen wird.

"Katholisch, konservativ - Kanzlerin" lautet das Thema bei Maischberger heute. Zu sehen ist die Sendung um 22.45 Uhr im Ersten. Sie wird live im TV und als Stream im Internet gezeigt, nämlich in der ARD Mediathek.

Zudem gibt es jede Menge Wiederholungen der Sendung, etwa beim WDR und bei tagesschau24.

Frühere Sendungen von Maischberger gibt es ebenfalls in der Mediathek zu sehen. Zuletzt etwa wurde bei Maischberger die AfD im Visier des Verfassungsschutzes thematisiert. (AZ)

