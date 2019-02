"Maischberger" heute: Gäste diskutieren über das Thema Betreuungsfalle

09:02 Uhr

Bei der TV-Sendung Maischberger heute in der ARD geht es um das Thema "Betreuungsfalle". Diese Gäste diskutieren heute mit Sandra Maischberger.

In der TV-Sendung Maischberger in der ARD geht es heute am Mittwoch ab 22.45 Uhr um das Thema Betreuung. Viele Menschen Pflegen ihre Angehörigen und kümmern sich auch um deren rechtliche Belange. In Deutschland werden insgesamt rund 1,2 Millionen Menschen, die an körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden, rechtlich betreut.

In knapp der Hälfte der Fälle kommt der Betreuer nicht aus der Familie, sondern ist ein sogenannter Berufsbetreuer. Nicht immer ist die Unterstützung zum Vorteil der Hilfsbedürftigen. Ältere Menschen, besonders wenn sie an Demenz leiden, sind ein leichtes Opfer für Betrüger. Doch was kann die Polizei in solchen Fällen machen? Und wie kann man sich vor der Ausbeutung schützen? Darüber wird heute Abend bei Maischberger diskutiert, wenn es heißt: "Die Betreuungsfalle: hilflos, ausgenutzt, betrogen?"

Maischberger heute: Gäste am Mittwoch, 20.2.2019

Bettina Tietjen: Die NDR-Fernsehmoderatorin wurde selbst mit dem Thema Betreuung konfrontiert, als ihr Vater an Demenz erkrankte. "Mein Vater wollte nichts davon wissen, hielt das nicht für notwendig und wollte alles alleine machen", sagt Tietjen. Es sei nicht einfach gewesen, ihn zu einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung zu überzeugen.

Harry Hartwig: Nach einem Sturz von einer Treppe war Hartwigs Vater auf Betreuung angewiesen, die Familie engagierte eine Haushaltshilfe. Nach wenigen Wochen hatte die Frau ohne Wissen des Sohnes eine Vorsorgevollmacht vom Vater erhalten. Das Vermögen in Höhe von rund einer halben Million Euro war plötzlich vom Konto verschwunden, nun ermittelt die Polizei. "Diese Frau muss bestraft werden, aber ich kann nicht beweisen, dass sie das Geld hat", sagt Hartwig. Sein Vater starb 2016.

Annett Mau: Die Kriminalkommissarin ermittelt sie mit dem LKA Berlin Betrugsfälle bei der Betreuung. "Es fängt immer harmlos an. Betrüger versuchen als erstes, eine Nähe herzustellen", sagt sie. Die Opfer seien oft dement oder zum Zeitpunkt der Ermittlungen bereits gestorben. Daher sei der Nachweis einer Straftat so schwierig, das Geld oft im Ausland verschwunden, sagt die Ermittlerin.

Christa Lange: Nach einem Zusammenbruch attestieren Ärzte Christa Lange fälschlicherweise eine Demenz. Sie kommt in ein Pflegeheim. Das Amtsgericht setzt eine gesetzliche Betreuerin ein, die innerhalb kurzer Zeit das gesamte Hab und Gut von Christa Lange veräußert. Vier Jahre lang kämpft die ehemalige Gastronomin vor Gericht dafür, sich aus der Betreuungsfalle zu befreien und ihr altes Leben zurück zu bekommen.

Cornelia Stolze: Die Wissenschaftsjournalistin beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Demenz. "Die Diagnose wird oft zu schnell gefällt. Sich aus einer Fehldiagnose zu befreien ist hingegen unglaublich schwer." Die Geschichte von Christa Lange ist für die Buchautorin daher kein Einzelfall. Skrupellose Betreuer könnten solche Diagnosen, wenn sie wollten, leicht für sich ausnutzen.

Andrea Schwin-Haumesser: Die Berufsbetreuerin wehrt sich gegen pauschale Vorwürfe. Allerdings werde es den wenigen schwarzen Schafe zu einfach gemacht, kriminell zu handeln, gibt Andrea Schwin-Haumesser zu. "Der Gesetzgeber sorgt einfach nicht dafür, dass Qualität eingehalten wird und Betreuer als richtiger Beruf anerkannt werden." Die baden-württembergische Sprecherin vom Verband der Berufsbetreuer betreut selber 35 Fälle.

Die Sendung Maischberger läuft heute live im TV oder im Stream

Die Talkshow läuft seit 2003 im Ersten - anfangs noch unter dem Namen "Menschen bei Maischberger " am Dienstag. im Jahr 2016 wanderte sie auf den heutigen Sendeplatz am Mittwochabend und heißt seitdem nur noch "Maischberger". Die Sendung beginnt heute um 22.45 Uhr.

Die Sendung lässt sich jede Woche im Free-TV in der ARD sehen. Außerdem bietet der Sender gratis und frei verfügbar einen Live-Stream an, den Sie hier auf dieser Seite aufrufen können. Vergangene Folgen gibt es darüber hinaus auch als Wiederholung in der Mediathek. (AZ)

