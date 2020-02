07:53 Uhr

"Maischberger" heute: Gäste und Themen am 19.2.20

Fünf Gäste sind bei "Maischberger" heute am 19.2.20 dabei - darunter Familienministerin Franziska Giffey von der SPD.

Bei "Maischberger" heute Abend in der ARD geht es wieder um mehr als ein Thema. Diese Gäste diskutieren am 19.2.20 in der Talkshow mit.

Wenn " Maischberger" heute am 19.2.20 ab 22.45 Uhr in der ARD läuft, diskutieren die Gäste über mehr als ein Thema. Es geht unter anderem um den Zustand der SPD, die gestoppten Rodungen für die Tesla-Fabrik in Brandenburg und um die rechte Terrorgruppe, die offenbar Anschläge auf Moscheen und Politiker in Deutschland geplant hatte. Lesen Sie dazu auch:

Fünf Gäste sind in der Talkshow dabei. Hier stellen wir die Gesprächspartner vor:

"Maischberger" heute: Gäste am 19.2.20

Franziska Giffey ( SPD ): Bundesfamilienministerin

( ): Bundesfamilienministerin Bernhard Vogel ( CDU ): ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen

( ): ehemaliger Ministerpräsident von Eva Schulz : Moderatorin von "funk"

: Moderatorin von "funk" Jan Fleischhauer: Focus -Kolumnist

-Kolumnist Melanie Amann : Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros

"Maischberger. Die Woche" live im TV und Stream - Wiederholungen in der Mediathek

Die Sendung kann man jede Woche Mittwoch im Free-TV in der ARD sehen. Außerdem bietet der Sender gratis und frei verfügbar einen Live-Stream an, den Sie hier auf dieser Seite aufrufen können. Vergangene Folgen gibt es darüber hinaus auch als Wiederholung in der Mediathek.

Die Talkshow läuft seit 2003 im Ersten - anfangs noch unter dem Namen "Menschen bei Maischberger" am Dienstag. Im Jahr 2016 wanderte sie auf den heutigen Sendeplatz am Mittwochabend und hieß lange einfach nur "Maischberger". 2019 änderte sich das Konzept dann in "Maischberger. Die Woche".

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger hat in jungen Jahren lediglich drei Tage lang Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert - dann brach sie ihr Studium ab und konzentrierte sich aufs Arbeiten. Ihre journalistische Karriere begann beim Radio. Sie moderierte anfangs für Bayern 2.

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde am 25. August 1966 in München geboren.

Maischberger machte in München Abitur. Ihr Studium der Kommunikationswissenschaften brach sie bereits nach wenigen Tagen ab. Von 1987 bis 1989 lernte sie an der Deutschen Journalistenschule den Redakteursberuf.

Nach ersten Moderationserfahrungen beim Radio - darunter bei Bayern 2 und SWF3 - wechselte Sandra Maischberger zum TV-Sender Tele 5.

Ab 1989 moderierte sie als Nachfolgerin von Günther Jauch die Jugendsendung "Live aus dem Schlachthof" im Bayerischen Fernsehen.

Weitere Stationen im Fernsehen waren "Talk im Turm", "0137", "Greenpeace TV" bei RTL, und "Die Zwei - Maischberger und Schmidtbauer" im Bayerischen Rundfunk.

Seit 2003 moderiert die Journalistin "Menschen bei Maischberger" in der ARD. Die erfolgreiche Sendung wurde 2016 in "Maischberger" umgetauft.

Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Als 21-Jährige wechselte Maischberger in die Nachrichtenredaktion von Tele 5 und startete im Fernsehen durch. Im Lauf ihrer Karriere moderierte sie viele Interviewprogramme auf Sendern wie Vox oder n-tv . Im September 2003 übernahm sie dann die Moderation der Sendung, mit der sie bis heute ein großes Publikum erreicht: "Maischberger". (AZ)

