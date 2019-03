vor 2 Min.

"Maischberger" heute: Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am Mittwoch, 6. März 2019, diskutieren die Gäste das Thema Reichtum, Neid und Gerechtigkeit. Wer diskutiert in der Talkshow am Mittwoch mit?

Maischberger heute am 6.3.19 um 22.45 Uhr im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema Reichtum in Deutschland. Unter den Gästen ist der bekannte Schönheitchirurg Werner Mang. Er wird mit Maischbergers übrigen Gästen in der TV-Show über die Frage diskutieren, ob reiche Menschen tatsächlich egoistisch, rücksichtslos und gierig sind - also so, wie laut einer aktuellen Umfrage mehr als die Hälfte der Deutschen ihre reichen Mitbürger sehen.

"Maischberger": Gäste heute am Mittwoch, 6. März 2019

Kevin Kühnert, SPD (Juso-Vorsitzender)

SPD (Juso-Vorsitzender) Werner Mang (Schönheitschirurg)

(Schönheitschirurg) Marie-Christine Ostermann (Unternehmerin)

(Unternehmerin) Michael Prütz (Mietaktivist)

(Mietaktivist) Ulrike Herrmann (Journalistin)

(Journalistin) Rainer Hank (Wirtschaftspublizist)

Thema der Sendung heute am Mittwochabend

Die SPD will zur Finanzierung ihre Sozialstaatsreformen hohe Einkommen und Vermögen stärker besteuern. Noch radikaler klingt die Forderung nach der Enteignung großer Wohnungskonzerne, die eine Berliner Initiative in einem Volksbegehren anstrebt. Warum haben Reiche einen so schlechten Ruf? Muss Reichtum umverteilt werden, um den sozialen Frieden zu sichern? Könnte es wirklich zu Enteignungen kommen? Und ist es kein Zufall, dass viele Politiker und Aktivisten die Zeit gekommen sehen für eine größere Umverteilung von oben nach unten? Das sind die Fragen, die Maischberger und Gäste heute besprechen.

Sandra Maischberger hat in jungen Jahren drei Tage lang Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert - dann brach sie ihr Studium ab und konzentrierte sich aufs Arbeiten. Ihre journalistische Karriere begann beim Radio. Sie moderierte anfangs für Bayern 2.

Als 21-Jährige wechselte Maischberger in die Nachrichtenredaktion von Tele 5 und startete im Fernsehen durch. Im Lauf ihrer Karriere moderierte sie viele Interviewprogramme auf Sendern wie Vox oder n-tv. Im September 2003 übernahm sie dann die Moderation der Sendung, mit der sie bis heute ein großes Publikum erreicht: "Maischberger".

Maischberger heute live im TV und Stream - Wiederholungen in Mediathek

Die Talkshow läuft seit 2003 im Ersten - anfangs noch unter dem Namen "Menschen bei Maischberger " am Dienstag. im Jahr 2016 wanderte sie auf den heutigen Sendeplatz am Mittwochabend und heißt seitdem nur noch "Maischberger".

Die Sendung lässt sich jede Woche im Free-TV in der ARD sehen. Außerdem bietet der Sender gratis und frei verfügbar einen Live-Stream an, den Sie hier auf dieser Seite aufrufen können. Vergangene Folgen gibt es darüber hinaus auch als Wiederholung in der Mediathek. (AZ)

Das ist Sandra Maischberger 1 / 8 Zurück Vorwärts Sandra Maischberger ist eine bekannte deutsche Journalistin und Moderatorin. Die Stationen ihres Lebens:

Sandra Maischberger wurde am 25. August 1966 in München geboren.

Maischberger machte in München Abitur. Ihr Studium der Kommunikationswissenschaften brach sie bereits nach wenigen Tagen ab. Von 1987 bis 1989 lernte sie an der Deutschen Journalistenschule den Redakteursberuf.

Nach ersten Moderationserfahrungen beim Radio - darunter bei Bayern 2 und SWF3 - wechselte Sandra Maischberger zum TV-Sender Tele 5.

Ab 1989 moderierte sie als Nachfolgerin von Günther Jauch die Jugendsendung "Live aus dem Schlachthof" im Bayerischen Fernsehen.

Weitere Stationen im Fernsehen waren "Talk im Turm", "0137", "Greenpeace TV" bei RTL, und "Die Zwei - Maischberger und Schmidtbauer" im Bayerischen Rundfunk.

Seit 2003 moderiert die Journalistin "Menschen bei Maischberger" in der ARD. Die erfolgreiche Sendung wurde 2016 in "Maischberger" umgetauft.

Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

