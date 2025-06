Das ist der höchste Berg auf Mallorca

Viele Menschen zieht es im Frühjahr und im Herbst zum Wandern nach Mallorca. Die warmen, aber nicht zu heißen Temperaturen auf der Insel bieten in diesen Jahreszeiten gute Bedingungen, um die Bergwelt zu erkunden. Die meisten Gipfel liegen im Tramuntana-Gebirge im Nordwesten von Mallorca. Dort befindet sich auch der höchste Berg der Insel. Doch dieser darf gar nicht bestiegen werden.

Wie hoch ist der höchste Berg auf Mallorca?

Im Nordwesten von Mallorca erstreckt sich das rund 90 Kilometer lange Tramuntana-Gebirge. Der Gebirgszug ist laut hollamallorca.com im Jahr 2011 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt worden. Dort, wo auf Mallorca im Winter auch regelmäßig Schnee fällt, ragt auch der höchste Berg der Insel in den Himmel - der Puig Major. Mit einer Höhe von 1.445 Metern ist der Puig Major nicht nur der höchste Berg der Insel, sondern auch der höchste Berg der ganzen Balearen.

Höchster Berg auf Mallorca: Kann der Gipfel bestiegen werden?

Der Gipfel des Puig Major kann heute nicht mehr bestiegen werden, obwohl er lange Zeit ein beliebtes Ausflugsziel der Insel war. Laut vacalia.com war 1932 sogar eine Seilbahn zum Gipfel geplant, die 25 Gäste auf einmal befördern sollte. Der spanische Bürgerkrieg und die hohen Kosten verhinderten jedoch die Fertigstellung des Projekts.. Heute erkennen Urlauber und Touristen nur noch die ersten Mauern der Talstation, die von diesem Projekt noch übrig geblieben sind. Die Überreste befinden sich an der MA2142 in Richtung der Cala de sa Calobra.

Der Gipfel kann heute nicht mehr bestiegen werden, weil er seit 1958 militärisches Sperrgebiet ist. Er war Teil eines Paktes zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner haben den Spaniern laut vacalia.com wirtschaftliche Unterstützung zugesichert, als Tausch aber mehrere Militärstützpunkte auf dem Festland und den Balearen eingefordert. Eine dieser Militärbasen ist auf dem Gipfel des Puig Major entstanden, wofür fünf Meter der Spitze gesprengt werden mussten.

Die Militärbasis gehört heute zur spanischen Armee. Dort befindet sich eine Halbkugel aus Fiberglas, die auch von Weitem aus erkennbar ist. In der Halbkugel befindet sich ein dreidimensionales Radargerät, das seit 2003 laut der Immobilienfirma Huether und Partner den gesamten Mittelmeerraum und die afrikanische Nordküste überwacht.

Aktivitäten am höchsten Berg Mallorcas

Trotz des militärischen Sperrgebiets können verschiedene Aktivitäten am Puig de Major unternommen werden. Besonders Fahrradfahrer und Wanderer kommen hier auf ihre Kosten, auch wenn ihnen das beliebte Gipfelfoto am Kreuz verwährt bleibt.

Eine beliebte Fahrradstrecke beginnt in Sóller. Dabei werden rund 850 Höhenmeter auf kurvigen Bergstraßen erklommen, bis der höchste Punkt der Tour auf 879 Metern erreicht wird. Mit fast 16 Kilometern ist es laut vacalia.com der längste Anstieg der Insel und Fahrradfahrer müssen mit einer durchschnittlichen Steigung von sechs Prozent rechnen. Wer sich auf diese Tour einlässt, muss also eine gewisse Ausdauer mitbringen. Vor der Fahrradtour kann noch eine beliebte Touristenattraktion erlebt werden. Wer sich die Kräfte sparen und nicht mit dem Fahrrad nach Sóller fahren möchte, kann von Palma aus mit dem "Roten Blitz" fahren. Die historische Eisenbahn fährt bis nach Sóller und verspricht atemberaubende Ausblicke auf die mallorquinische Natur.

Wer zu Fuß am Puig Major unterwegs sein möchte, sollte die Route der Trockensteinmauer, auch GR221 genannt, wählen. Dabei handelt es sich laut vacalia.com um einen Fernwanderweg, der in Port d'Andratx beginnt und in Pollenca endet. Dabei durchqueren Wanderer auch das Tramuntana-Gebirge. Der Puig Major wird durch das militärische Sperrgebiet nicht direkt bestiegen, Wanderer können aber wunderschöne Aussichten auf den höchsten Berg Mallorcas genießen. Laut vacalia.com sind hochalpine Kletterkenntnisse für diese Route nicht erforderlich. Da große Höhenunterschiede überwunden werden müssen, sollten Wanderer aber eine gute Kondition haben.

In die Höhe: Die TOP 5 der höchsten Berge auf Mallorca

Der Puig Major ist der höchste Berg auf Mallorca. Daneben gibt es aber noch reichlich weitere Gipfel, die beachtliche Höhen erreichen und auch bestiegen werden dürfen. Die nächsthöheren Berge der Insel sind laut faszination-berge.de folgende:

Der Penyal des Migdia liegt am südwestlichen Ende des Puig Major und ist mit 1.398 Metern der zweithöchste Berg der Insel. Nur wenige Touristen besteigen seinen Gipfel, da der Wanderweg nur schwer zu erkennen ist.

Der Puig de Masanella ist mit 1.364 Metern der dritthöchste Berg der Insel und gleichzeitig auch der höchste alleinstehende Berg, der auf Mallorca bestiegen werden kann.

Mit einer Höhe von 1.195 Metern ist der Puig d'en Galileu der vierhöchste Berg von Mallorca. Er wird vor allem in der Nebensaison bewandert, da die Wanderung mit sieben Kilometern und 560 Höhenmetern relativ lang ist.

Vom 1.113 Meter hohen Puig de sa Rateta haben Wanderer einen guten Rundumblick. Er ist der fünfhöchste Berg der Insel.