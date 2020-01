vor 36 Min.

Mann greift Mitarbeiterin in Jobcenter mit Messer an

Ein Mann hat im Jobcenter in Rottweil eine Mitarbeiterin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Ein Mann hat am Donnerstag in einem Jobcenter in Rottweil auf eine Mitarbeiterin eingestochen. Die wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Mit einem Messer hat ein Kunde im Jobcenter im baden-württembergischen Rottweil eine Mitarbeiterin angegriffen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei noch vor Ort festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es handele sich um einen 58 Jahre alten Deutschen, die Hintergründe seien noch unklar.

Der Zustand der Frau ist noch unklar

Das Opfer, eine 50 Jahre alte Frau, kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Über ihren Zustand gebe es aber derzeit noch keine Rückmeldungen aus der Klinik, sagte der Polizeisprecher am Nachmittag. Weitere Details zu der Attacke - etwa ob sich Täter und Opfer kannten - nannten die Beamten nicht. Zuerst hatte der Schwarzwälder Bote über den Angriff berichtet.

Vor Kurzem hatte in Köln der Tod eines Stadt-Mitarbeiters für Entsetzen gesorgt: Der Mann war Mitte Dezember erstochen worden, als er für die Vollstreckungsstelle Geld eintreiben wollte. Als er mit einer Kollegin an einem Mehrfamilienhaus klingelte, öffnete ihm ein Bewohner - und stach nach Polizeiangaben sofort zu. (dpa)

