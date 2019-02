vor 18 Min.

Mann in Hamburger Möbelhaus attackiert und schwer verletzt Panorama

Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. Mit einem Messerstich in den Rücken hat ein Unbekannter einen 22-Jährigen in einem Hamburger Möbelhaus schwer verletzt.

Ein junger Mann bricht in Hamburg in einem Möbelhaus plötzlich mit einer schweren Stichverletzung zusammen. Der Täter flüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Mit einem Stich in den Rücken hat ein Unbekannter in einem Hamburger Möbelhaus einen jungen Mann schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend am Ausgangs des Möbelhauses, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Täter flüchtete nach dem Angriff. Der schwer verletzte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, akute Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge keine. Der unbekannte Täter sei auch am Sonntag noch flüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Warum und womit der 22-Jährige angegriffen wurde, war zunächst noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Polizei suche nun nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise nicht direkt als versuchtes Tötungsdelikt erkannt haben, sagte ein Polizeisprecher. Demnach soll ein Schlag auf den Rücken des Opfers beobachtet worden sein. Erst als das Opfer zusammenbrach, sei die Stichverletzung bemerkt worden. (dpa)

