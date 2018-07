07:27 Uhr

Mann rammt Mitarbeiter Cuttermesser in den Kopf Panorama

Am Düsseldorfer Flughafen hat ein Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Cuttermesser in den Kopf gestochen und lebensgefährlich verletzt.

Ein Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen Düsseldorf wurde lebensgefährlich verletzt, nachdem ihm ein Mann ein Cuttermesser in den Kopf rammte. Im Ankunftsbereich des Flughafens habe sich der 24-Jährige dem Mitarbeiter am frühen Dienstagmorgen von hinten genähert und ihm unvermittelt mit dem Messer in den Kopf gestochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr mehr.

Der mutmaßliche Täter konnte festgehalten werden. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Flughafen Düsseldorf wegen versuchter Tötung und geht derzeit davon aus, dass der Verdächtige psychische Probleme hat. (dpa)

Themen Folgen