vor 18 Min.

Mann schießt von Balkon - Polizei verhandelt mit ihm

Ein 50-Jähriger hat in Gnas von seinem Balkon aus unter anderem auf ein Polizeiauto geschossen. Experten der Polizei sind daraufhin mit dem Mann in Verhandlungen getreten.

Ein 50-Jähriger hat in Österreich Schüsse unter anderem auf ein Polizeiauto abgefeuert. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend mitteilte, hat er das Auto auch getroffen. Verletzte gab es demnach keine. Experten der Polizei sind mit dem Mann in Verhandlungen getreten. Zudem sind eine Spezialeinheit sowie zwei Hubschrauber im Einsatz.

Nach Eintreffen der ersten Streife habe der Mann im steirischen Gnas von seinem Balkon aus rund 30 Minuten lang unzählige Male geschossen. Wie oft er dabei etwas getroffen und beschädigt hat, konnte vorerst nicht gesagt werden. (dpa)

