Mann schlägt seine elfjährige Tochter fast tot Panorama

Ein 31-jähriger Vater soll seine Tochter in Pforzheim wegen eines Navigationsgerätes fast zu Tode geprügelt haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

In Pforzheim hat sich ein extremer Fall von häuslicher Gewalt abgespielt: Ein 31-jähriger Familienvater soll seine elfjährige Tochter fast zu Tode geprügelt haben. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor. Das Mädchen sei am Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die elfjährige befinde sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Vater schlägt elfjährige Tochter - kein Einzelfall

Die Tat geschah demnach in einer irakischen Flüchtlingsfamilie, in der es bereits früher zu Streitigkeiten gekommen war. Offenbar kam es wegen eines nicht auffindbaren Navigationsgerätes zwischen Vater und Tochter zum Streit, bei dem der 31-Jährige seine Tochter mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert haben soll. Eine Zeugin hatte die Schreie des Kindes gehört und die Polizei gerufen. Nach Eintreffen der Beamten verschlechterte sich der Zustand des Mädchens, sie musste in der Klinik intensivmedizinisch behandelt werden.

