18:40 Uhr

Mann soll Nachbarin getötet haben Panorama

Ein Mann aus Berlin wird verdächtigt, seine Nachbarin getötet und ihre Leiche auf einem Feldweg in Thüringen abgelegt zu haben.

Die stark verweste und teilweise vergrabene Leiche der 49-Jährigen sei Anfang Juli an der Autobahn 9 bei Lindau entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Dienstag mit. Nach der Identifizierung über Zahnimplantate sei ihr Nachbar unter Verdacht geraten.

Der 41-Jährige habe den Briefkasten der Getöteten geleert und Geld von ihrem Konto abgehoben, teilten die Ermittler mit. Er sei am Dienstag festgenommen geworden und habe gestanden. Nach eigenen Angaben erwürgte er die Frau im Streit in deren Wohnung und fuhr die Leiche später mit seinem Auto nach Thüringen. Am Donnerstag soll der Verdächtige nun einem Haftrichter vorgeführt werden. (afp)

Themen Folgen