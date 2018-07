18:37 Uhr

Mann soll sein Kind und sich selbst aus dem 21. Stock gestürzt haben Panorama

In Mainz soll ein Mann sein Kind und sich selbst getötet haben.

Ein Mann soll am Freitag in Mainz sein kleines Kind aus dem 21. Stock eines Hochhauses geworfen haben und anschließend selbst in die Tiefe gesprungen sein.

Sowohl das Kind als auch der Mann seien sofort tot gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv war zunächst unklar. Die Mutter des vierjährigen Kindes hielt sich zu der Zeit nicht in der Wohnung auf, sie kam kurz nach dem Vorfall nach Hause. Seelsorger kümmerten sich um sie. Der Vater habe nicht mit in der Wohnung gelebt. Die Polizei prüft, ob es sich um einen so genannten erweiterten Suizid handelt. Dies bedeutet, dass ein Mensch andere umbringt, bevor er sich selbst tötet. (dpa)

Themen Folgen