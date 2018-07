18:33 Uhr

Mann sticht in Ulm auf Bekannte ein Panorama

In Ulm hat ein 31-Jähriger seine Bekannte mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Passanten überwältigten den Angreifer.

Ein 31 Jahre alter Mann soll in Ulm eine Bekannte mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Auch soll er Passanten verletzt haben. Das Amtsgericht Ulm erließ am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den mutmaßlichen Angreifer. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei hat der Mann in der Nacht zum Sonntag zunächst seine 37 Jahre alte Bekannte auf einer Party bedroht, wo beide gemeinsam waren.

Passanten überwältigten den Angreifer

Nach einem Streit habe er schon dort das Messer gezückt. Er flüchtete. Während die Polizei nach ihm suchte, soll er seine Bekannte an einer Bushaltestelle niedergestochen haben. Passanten überwältigten den Angreifer und hielten ihn fest, bis die Beamten eintrafen. Dabei erlitt einer Schnittverletzungen. Auch der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde bei dem Gerangel verletzt. Der gesundheitliche Zustand der lebensgefährlich verletzten Frau war am Montag unklar. Die Frage, in welcher Beziehung sie zum mutmaßlichen Angreifer stand, war laut Polizei zunächst offen. (dpa)

