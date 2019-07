vor 17 Min.

Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Die Feuerwehr war am Freitagmorgen bei einem Wohnhausbrand im Einsatz.

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Pforzheim ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Ein Mann ist in Pforzheim bei einem nächtlichen Wohnhausbrand gestorben. Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Büchenbronn gerufen, die bereits in voller Ausdehnung brannte, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Feuerwehr barg einen Mann aus seiner Wohnung, der vermutlich durch eine Rauchvergiftung starb. Das Feuer wurde nach einigen Stunden gelöscht. Nähere Informationen lagen in der Nacht zunächst nicht vor. (dpa)

Themen Folgen