vor 34 Min.

Mann tötet drei Polizisten in Kairo mit Bombe Panorama

Ein 37-jähriger mutmaßlicher Terrorist hat in Ägypten mehrere Menschen mit einem Sprengsatz getötet. Ein Video zeigt die Tat.

Ein mutmaßlicher Attentäter hat in Kairo drei Polizisten und sich selbst mit einem Sprengsatz getötet. Der 37 Jahre alte Mann habe die Bombe gezündet, als ihn die Polizei am späten Montagabend festnehmen wollte, teilte das ägyptische Innenministerium mit. Zwei Polizisten starben noch in der Nacht, ein dritter erlag am Morgen seinen Verletzungen.

Die Explosion ereignete sich im Kairoer Stadtteil Al-Darb al-Achmar, unweit der bei Touristen beliebten Altstadt. Auf einem Video, das der Nachrichtensender Al-Arabija zeigte, ist zu sehen, wie der mutmaßliche Attentäter auf einem Fahrrad fliehen will, als er von den Polizisten gejagt und festgehalten wird. Dann zündet er eine Bombe. Nach Angaben des Innenministeriums fahndeten die Sicherheitskräfte nach dem Mann in Zusammenhang mit dem Fund eines Sprengsatzes am vergangenen Freitag in Kairo.

Sicherheitskräfte töten bei Einsatz 16 Menschen

In einer Operation gegen mutmaßliche Islamisten im Norden der Sinai-Halbinsel töteten ägyptische Sicherheitskräfte außerdem 16 Menschen, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Die Islamisten hätten Anschläge in der Stadt Al-Arisch geplant. Die Polizei habe Waffen, Munition, Bomben und Sprengstoffgürtel sichergestellt.

Zuletzt kam es in Ägypten immer wieder zu Anschlägen. Im Dezember starben mehrere vietnamesische Touristen und ihr ägyptischer Reiseführer, als ein Sprengsatz nahe den Pyramiden explodierte und ihren Reisebus zerstörte. (dpa)

Themen Folgen