vor 33 Min.

Mann tritt Tür zur falschen Wohnung ein und fragt nach seiner Frau

Da staunte ein 37-jähriger Mann nicht schlecht, als plötzlich ein Unbekannter seine Wohnungstür eintrat. Als dieser den Fehler bemerkte, machte er sich aus dem Staub.

Fatales Versehen: Ein Unbekannter hat im westfälischen Hamm die Tür einer Wohnung eingetreten und den verdutzten Bewohner nach seiner Frau gefragt. Als der Eindringling gemerkt habe, dass er in der falschen Wohnung stand, habe er sich mehrfach bei dem 37-Jährigen entschuldigt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Daraufhin sei er geflohen. Die Polizei suchte den Unbekannten und ermittelte nach dem Vorfall am Freitagabend wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. (dpa)

