07:46 Uhr

Mann verbrennt bei Autounfall auf der A71

Bei einem Unfall auf der A71 ist ein 74-Jähriger ums Leben gekommen. Die Fahrerin des Wagens konnte gerettet werden, für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät.

Ein 74-jähriger Mann ist bei einem Autounfall auf der A71 in Thüringen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 69-jährige Fahrerin am Sonntag nahe Meiningen die Kontrolle über ihren Wagen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und ging sofort in Flammen auf.

Für den 74-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Zeugen retteten die Frau aus dem brennenden Auto, für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Autobahn war gesperrt. (dpa)

