Mann vergisst Schlüssel, klettert auf Balkon und stürzt in den Tod

Altena: Ein 39-Jähriger, der seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte, ist am Mittwochabend in Altena tödlich verunglückt.

Ein 39-Jähriger ist am Mittwochabend in Altena in Nordrhein-Westfalen tödlich verunglückt. Er hatte seinen Wohnungschlüssel vergessen.

Ein 39-Jähriger ist in Altena tödlich verunglückt. Der Mann wollte über das Dach auf seinen Balkon im dritten Obergeschoss klettern und stürzte dabei ab, wie die Polizei mitteilte. Er hatte seinen Schlüssel vergessen.

Ein Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten. Der 39-Jährige starb noch an der Unglücksstelle in der Kleinstadt im nordrhein-westfälischen Märkischen Kreis. Auf den Balkon wollte er klettern, weil dort die Tür geöffnet war. (dpa/AZ)

