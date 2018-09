vor 35 Min.

Mann verletzt drei Menschen mit Messer schwer

In der Ravensburger Innenstadt wurden am frühen Freitagabend drei Menschen mit einem Messer schwer verletzt.

Auf dem Marienplatz in Ravensburg attackierte ein Mann drei Menschen mit einem Messer und verletzte sie schwer. Das Tatmotiv ist noch nicht bekannt.

Ein Mann hat in der Innenstadt von Ravensburg drei Menschen mit einem Messer schwer verletzt, einen davon lebensgefährlich. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnte der Angreifer nach dem Vorfall am Freitag gefasst werden. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Sein Motiv war zunächst jedoch nicht bekannt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Attacke ereignete sich auf Marienplatz in Ravensburg

Demnach wurde einer von ihnen etwa 50 Meter entfernt von den beiden anderen gefunden. Unklar war zunächst, ob er dort angegriffen wurde oder möglicherweise verletzt davongelaufen war. Die Attacke ereignete sich auf dem Marienplatz. Nach Angaben der Polizei in Ravensburg waren alle zur Verfügung stehenden Beamten zum Tatort geeilt.

Die Kriminalpolizei sicherte am frühen Abend zunächst noch Spuren. Weder Alter noch Herkunft der Beteiligten waren zunächst bekannt. Bei dem Angreifer soll es sich um einen jüngeren Mann gehandelt haben.

Polizei nannte keine weiteren Details

Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Sie informierte auch auf Twitter über den Vorfall. "Der Tatort wurde abgesperrt und wir bitten die Bevölkerung, die Absperrungen zu beachten." Auf Bildern waren zahlreiche Polizeiautos sowie Rettungswagen zu sehen.

Die Stadt Ravensburg liegt mitten in der Ferienregion von Bodensee und Allgäu. Sie ist nach eigenen Angaben mit rund 50.000 Einwohnern die wirtschaftliche Mitte der Region. (dpa,lsw)

