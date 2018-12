08:05 Uhr

Mann wird nach Streit tot in seiner Wohnung aufgefunden Panorama

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es in Wiehl zu einem tragischen Ereignis. (Symbol)

In Wiehl wurde am 26. Dezember ein Mann nach einem Streit tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Im Nordrhein-Westfälischen Wiehl ereignete sich am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags ein tragischer Vorfall. Dort wurde ein Mann nach einem Streit tot in seiner Wohnung aufgefunden. Wie die Kreispolizei Oberbergischer Kreis mitteilte, alarmierten Nachbarn des Mannes die Polizei, nachdem sie aus der Wohnung Schüsse gehört hatten.

Laut der Behörde fanden die Polizeibeamten in der Wohnung des Mehrfamilienhauses einen Mann mit äußerst schweren Verletzungen vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Auch eine weitere Person wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Nun ermittelt eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln in dem tragischen Fall. Weitere Angaben seien allerdings zunächst nicht möglich, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. (dpa)

