vor 16 Min.

"Marcella", Staffel 3: Start heute, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Marcella" geht heute am 14.6.20 mit Staffel 3 bei Netflix an den Start. Lesen Sie hier alle Infos rund um Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung und Trailer.

"Marcella" ist ab heute mit Staffel 3 bei Netflix zu sehen. Die Krimiserie stammt aus der Feder des international erfolgreichen Autors Hans Rosenfeldt und dreht sich um die Londoner Kommissarin Marcella Backland. Wann ist der Start-Termin für Staffel 3 von "Marcella"? Wie viele Folgen hat die neue Staffel auf Netflix? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu Handlung und Trailer.

"Marcella", Start: Staffel 3 erscheint heute auf Netflix

"Marcella" ist ab heute, 14. Juni 2020, im Stream auf Netflix verfügbar. Der Streaming-Dienst kann bei einer Erstanmeldung 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo monatlich zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

"Marcella": Wie viele Folgen hat Staffel 3?

Staffel 3 umfasst, wie bereits die anderen beiden Staffeln, acht Folgen, die jeweils etwa 45 Minuten dauern. Titel haben die einzelnen Episoden nicht - auf Netflix sind sie schlicht als Folge 1 - 8 gekennzeichnet.

Die Handlung von "Marcella" auf Netflix

Vor zwölf Jahren hatte Marcella ihre Karriere aufgegeben, um zu heiraten und eine Familie zu gründen. Nun kehrt sie zurück in die Mordkomission des Londoner Metropolitan Police Service, weil ihre Ehe ein abruptes Ende nahm. Sie ist mittlerweile Ende 30 und steckt durch diesen Verlust in einer tiefen Lebenskrise. Trotzdem werden ihr wieder ihre ungelösten Mordfälle von damals zugewiesen, denn es besteht der Verdacht, dass der Täter wieder am Werk ist.

Achtung Spoiler: In Staffel 3 nimmt Marcella eine neue Identität als Undercover-Agentin an, um den Maguire-Clan zu infiltrieren. Keira, heißt ihre neue Identität und Marcella scheint in dem Charakter aufzugehen.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Marcella"

Anna Friel spielt die Polizistin Marcella Backland in der Hauptrolle. Die Charaktere Laura Porter, Alex Dier und Leanne Hunter sind in Staffel 3 nicht mehr zu sehen. Hier sehen Sie den Hauptcast im Überblick:

Schauspieler Rolle Anna Friel Marcella Backland Nicholas Pinnock Jason Backland Ray Panthaki Rav Sangha Jamie Bamber Tim Williamson Jack Doolan Mark Travis Nina Sosanya Laura Porter Charlie Covell Alex Dier Sophia Brown Leanne Hunter

Trailer zu Staffel 3 von "Marcella"

Einen deutschen Trailer hat Netflix bisher nicht veröffentlicht. Bis dahin können Sie sich hier den offiziellen Trailer zu Staffel 3 auf Englisch ansehen:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen