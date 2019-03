14:34 Uhr

Marco Reus ist Papa geworden: Es ist ein Mädchen!

Marco Reus und Scarlett Gartmann sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am Samstag kam ihre Tochter zur Welt.

Fußball-Nationalspieler Marco Reus ist Vater geworden. Wegen der Geburt seiner Tochter hatte er auf das Spiel der Dortmunder gegen Wolfsburg verzichtet.

BVB-Kapitän Marco Reus ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin Scarlett Gartmann brachte am Samstag eine Tochter zur Welt. Das bestätigte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Sonntag. "Der Kleinen und den Eltern geht es gut, alle sind wohlauf", teilte der Tabellenführer am Tag nach dem 2:0 über den VfL Wolfsburg mit.

@woodyinho ist zum ersten Mal Papa geworden!



Der Kleinen und den Eltern geht es gut, alle sind wohl auf! Herzlichen Glückwunsch unserem Captain und seiner Scarlett!



Was für ein Wochenende, Borussen!



https://t.co/39OHC2uJcE pic.twitter.com/E5SM7Af8PB — Borussia Dortmund (@BVB) 31. März 2019

Marco Reus verpasst Spiel wegen Geburt seiner Tochter

Das Mädchen kam laut Spiegel schon am Samstagabend zur Welt. Reus hatte zuvor auf das Duell mit dem VfL Wolfsburg verzichtet, um seine Lebensgefährtin in den Kreißsaal zu begleiten. Bild berichtet derweil, die junge Familie sei bereits wieder Zuhause.

Bereits im Oktober kündigte das Paar an, ein Mädchen zu erwarten. Auf Instagram schrieb Reus: "Scarlett und ich erwarten voller Vorfreude eine kleine Prinzessin!"

Marco Reus ist Vater: Von der Tochter des BVB-Stars gibt es noch kein Bild

Dort gratulierten den beiden frischgebackenen Eltern bereits Tausende Fans. Bislang hat das Paar noch kein Bild der Tochter veröffentlicht. (dpa/AZ)

