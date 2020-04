vor 25 Min.

"Marco Schreyl - Der Talk" vorgestellt: Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

Marco Schreyl ist seit Februar mit seiner eigenen Talkshow bei RTL auf Sendung. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und den Moderator: hier.

Bei "Marco Schreyl - Der Talk" wird mit den Gästen über die verschiedensten aktuellen Themen diskutiert. Von Wohnungsnot über Cyber-Mobbing bis hin zu den aktuellen Lebensumständen aufgrund des Coronavirus - Moderator Marco Schreyl diskutiert mit seinen häufig auch prominenten Gästen über alle Bereiche des modernen Lebens. Hier erfahren Sie alles über die Sendetermine, die Übertragung live im TV und Stream und den Moderator.

Marco Schreyl: Sendetermine und Sendezeit

"Marco Schreyl - Der Talk" ist von Montag bis Freitag täglich bei RTL im TV zu sehen. Die Talkshow dauert eine Stunde und wird von 16 bis 17 Uhr ausgestrahlt. Am Wochenende pausiert das Format.

Moderator Marco Schreyl vorgestellt

Marco Schreyl wurde am 1.1.1974 in Erfurt geboren und wuchs im thüringischen Apolda auf. Nach dem Abschluss seines Abiturs trat er den Wehrdienst an und schloss daraufhin ein Studium der Sport-, Erziehungs- und Sprachwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ab. Seine Fernseh-Karriere begann im Jahr 1997 mit seiner Tätigkeit als Nachrichtensprecher im MDR. Danach war er für den Sender als Sportredakteur tätig, bevor er zum ZDF wechselte, um dort die Sendung "hallo deutschland" zu moderieren.

Nachdem er von 2005 bis 2012 "Deutschland sucht den Superstar" und von 2007 bis 2011 außerdem "Das Supertalent" moderierte, arbeitete er 2013 im Radioprogramm des WDR, bevor er 2015 ins Fernsehen zurückkehrte. Mit "Marco Schreyl - Der Talk" moderiert er seit Februar 2020 seine erste Talkshow.

Marco Schreyl: Übertragung live im TV und Stream

"Marco Schreyl" ist unter der Woche live im TV und Stream bei RTL zu sehen. Außerdem wird die Sendung im Stream auf TVNOW übertragen. Die vier aktuellsten Folgen sind hier auf dieser Seite als Wiederholung auf Abruf verfügbar. Um ältere Folgen ansehen zu können, benötigt man allerdings eine Premium-Mitgliedschaft. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen