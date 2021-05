Sky-Serie

14:07 Uhr

"Mare of Easttown" auf Sky: Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"Mare of Easttown": Hier finden Sie alle Infos zum Sky-Start, der Handlung, den Folgen, der Besetzung - und einen Trailer. Kate Winslet spielt die Hauptrolle.

"Mare of Easttown": Sky hat den Start der Serie mit Kate Winslet in der Hauptrolle für das Frühjahr 2021 angekündigt. Wann genau? Wer gehört sonst noch zu den Schauspielern? Welche Folgen hat die Handlung? Wir sagen es Ihnen. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Von Claus Holscher

Übersicht: Serien auf Sky Ticket 2021. "Mare of Easttown": Wann ist der Start bei Sky Ticket? Sky hat den Start der Serie für den 21. Mai 2021 angekündigt. Der Streamingdienst Sky Ticket bietet das Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, Serien von Partnern wie HBO und Showtime, aktuelle Kino-Hits sowie die Live-Sportübertragungen von Sky auf beliebigen Endgeräten zu streamen – komplett ohne Receiver. Sky "Entertainment" für Serien kostet laut Anbieter im ersten Monat € 7,49 - danach € 9,99. Die Sky-Version "Entertainment & Cinema" (hier kommen zu den Serien noch Filme dazu) schlägt im ersten Monat mit € 10,99 zu Buche - danach mit € 14,99. Sky Ticket ist jederzeit kündbar. Sie können die Serie je nach Lust und Laune im Original oder auf Deutsch auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Atlantic sehen. Handlung: Worum geht es bei "Mare of Easttown"? Kleinstadtdetektivin Mare Sheehan muss in ihrem Heimatort Easttown, Pennsylvania, einen Mord aufklären. Währenddessen zerfällt ihr Leben in Stücke. „Mare of Easttown“ erforscht die dunkle Seite einer engen Gemeinschaft und zeigt ganz authentisch, wie Familie und vergangene Tragödien unsere Gegenwart bestimmen können. Die Hauptpersonen der Handlung sind neben Mare Sheehan: Julianne Nicholson („The Outsider”) als Lori Ross , Mares beste Freundin seit Kindheitstagen

(„The Outsider”) als , Mares beste Freundin seit Kindheitstagen Jean Smart („Watchmen”) als Helen, Mares Mutter

(„Watchmen”) als Helen, Mares Mutter Angourie Rice („Black Mirror”) als Siobhan Sheehan , Mares Teenager-Tochter

(„Black Mirror”) als , Mares Teenager-Tochter Evan Peters („ American Horror Story ”) als Detective Colin Zabel , ein Bezirksdetektiv, der Mare bei ihren Untersuchungen unterstützt

(„ ”) als Detective , ein Bezirksdetektiv, der Mare bei ihren Untersuchungen unterstützt Guy Pearce („ Mildred Pierce ”) als Richard Ryan , ein Professor in kreativem Schreiben

(„ ”) als , ein Professor in kreativem Schreiben Cailee Spaeny („Devs”) als Erin McMenamin , ein isolierter Teenager, die mit ihrem gewalttätigen Vater zusammenlebt

, ein isolierter Teenager, die mit ihrem gewalttätigen Vater zusammenlebt David Denman („Outcast”) als Frank Sheehan , Mares Ex-Mann

(„Outcast”) als , Mares Ex-Mann John Douglas Thompson („For Life”) als Chief Carter, Mares Chef bei der Polizei

(„For Life”) als Chief Carter, Mares Chef bei der Patrick Murney („Seven Seconds”) als Kenny McMenamin , Erins Vater

(„Seven Seconds”) als , Erins Vater James McArdle („Ammonite”) als Deacon Mark Burton

(„Ammonite”) als Burton Sosie Bacon ( HBO ’s „Here and Now”) als Carrie Layden , Drews Mutter und Kevins Ex-Freundin

’s „Here and Now”) als , Mutter und Kevins Ex-Freundin Joe Tippett („Rise”) als John Ross , Loris Ehemann und High-School-Sweetheart

(„Rise") als , Loris Ehemann und High-School-Sweetheart Neal Huff („The Wire") als Mares Cousin, Father Dan Hastings "Mare of Easttown" bei Sky Ticket: Die Folgen der siebenteiligen HBO-Miniserie Die Titel der jeweils rund sechzigminütigen Episoden sind noch nicht veröffentlicht. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier. Besetzung: Diese Schauspieler spielen die Hauptrollen im Cast von "Mare of Easttown" Schauspieler Rollenname David Denman Frank Sheehan Neal Huff Father Dan Hastings Izzy King Drew Sheehan Cameron Mann Ryan Ross James McArdle Deacon Mark Burton Ben Miles Richard Ryan Kassie Mundhenk Moira Ross Patrick Murney Kenny McMenamin Julianne Nicholson Lori Ross Evan Peters Detective Colin Zabel Angourie Rice Siobhan Sheehan Jean Smart Helen Cailee Spaeny Erin McMenamin John Douglas Thompson Chief Carter Joe Tippett John Ross Kate Winslet Mare Sheehan Die Serie stammt von Brad Ingelsby („The Way Back"). Craig Zobel („The Leftovers") führte bei allen Episoden Regie und ist ausführender Produzent. Kate Winslet spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungierte ebenfalls als ausführende Produzentin - genau wie Paul Lee und Mark Roybal (wiip), Gavin O'Connor und Gordon Gray (Mayhem Pictures). "Mare of Easttown": Der Trailer zur Serie bei Sky

