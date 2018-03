11:56 Uhr

Mareike Spaleck nackt im Playboy: "Habe erstmal gezögert"

Mareike Spaleck ist als Fitness-Model und "The Biggest Loser"-Trainer bekannt. Das Playboy-Shooting für die April-Ausgabe war für sie eine neue Erfahrung.

Als die Anfrage kam, das April-Cover des Playboy zu zieren, musste Mareike Spaleck erst einmal überlegen. "Ich habe gezögert", verrät die 31-Jährige im Videointerview mit dem Magazin. Sie sei zum Kiosk gegangen, habe sich eine Playboy-Ausgabe gekauft und sich angesehen, wie sich das Magazin heute gebe. Dann folgten Beratungen mit der Familie und den engsten Freunden. "Letzendlich habe ich ganz alleine entschieden, dass ich das gerne machen möchte", sagt Mareike Spaleck. Denn es sei "wirklich sehr schön".

Playboy-Shooting auf Fuerteventura

Das Shooting auf Fuerteventura war für Mareike Spaleck nach eigener Aussage dann doch ungewohnt. "Ich zeige auch als Fitness-Modell relativ viel Haut - aber so viel wie hier bisher noch nicht", erzählt sie. "Das war eine ganz neue Herausforderung für mich."

Die 31-Jährige arbeitet als Personal Trainer und wurde unter anderem durch die Fernsehshow "The Biggest Loser" bekannt, in der übergewichtige Teilnehmer versuchen, möglichst viele Kilo abzunehmen.

Mareike Spaleck im Playboy: "Körperkult ist unser Job"

Sport spielt auch im Leben von Mareike Spaleck eine große Rolle, wie sie im Playboy-Interview erzählt. Drei-, viermal in der Woche treibt sie nach eigenen Angaben Sport, ist darüber hinaus mit einem Personal Trainer verheiratet, der 2014 den Titel Mister Adonis" gewann. "Ich würde mit meinem Mister Adonis auch verheiratet bleiben, wenn er zunehmen würde, ja. Aber seien wir ehrlich: Das wird nicht passieren. Der Körperkult ist unser Job", sagt sie.

Jobbedingt lebt Mareike Spaleck in einer "Fitness-Welt", wie es der Playboy formuliert. Sie selbst formuliert es so: "Ich liebe Fitness. Für mich gibt es keine Wochentage, keine Arbeitstage. Jeder Tag ist für mich ein Sonntag, weil ich liebe, was ich tue." (AZ)

