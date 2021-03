vor 35 Min.

Marie Brand und der Reiz der Gewalt im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF zeigt am 17.3.2021 den Krimi "Marie Brand und der Reiz der Gewalt". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Darsteller sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend: Das ZDF strahlt eine neue Folge der Serie "Marie Brand" aus. Sie trägt den Namen "Marie Brand und der Reiz der Gewalt". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Und: Wie ist die Handlung? Lesen Sie hier die Antworten.

"Marie Brand und der Reiz der Gefahr" am 17.3.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Marie Brand und der Reiz der Gewalt" läuft am Mittwoch, 17. März 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Der Krimi dauert 90 Minuten. Wer nicht solange warten möchte, der kann "Marie Brand und der Reiz der Gewalt" bereits ab Dienstag, 16. März 2021, 11 Uhr, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Marie Brand und der Reiz der Gefahr"

Es ist eigentlich ein Einsatz, wie ihn die Polizisten in Köln nahezu jedes Wochenende mehrfach erleben: Jugendliche feiern zu laut und zu wild in einem Park. Die Beamten schreiten ein. Dann allerdings läuft der Einsatz aus dem Ruder, es fällt ein Schuss. Einer der Polizisten wird getroffen und verstirbt. Sein Kollege Arndt Krieger kann sich bei der anschließenden Befragung an recht wenig erinnern. Steht er nur unter Schock, oder was steckt dahinter?

Marie Brand und Jürgen Simmel nehmen die Ermittlungen auf. In ihren Fokus rücken schnell zwei junge Männer: der vorbestrafte Gewalttäter Pesko und Dennis, der Sohn von Krieger. Beide waren im Park unter den Feiernden. Kann sich Krieger an so wenig erinnern, weil er seinen Sohn schützen möchte?

Bei ihrer Recherche stellen Brand und Simmel fest, dass es in der Familie Krieger zu einigen unschönen Zwischenfällen gekommen war. Die Familie ist zerrüttet. Inwiefern hängt der Familienstreit mit der tödlichen Auseinandersetzung im Park zusammen?

Cast: Diese Schauspieler sind bei "Marie Brand und der Reiz der Gefahr" dabei

Marie Brand - Mariele Millowitsch

Jürgen Simmel - Hinnerk Schönemann

Arndt Krieger - Shenja Lacher

Oliver Pesko - Ben Münchow

Dennis Krieger - Sebastian Schneider

Gregor Hoffmann - Gerhard Roiß

Judith Krieger - Lydia Schamschula

Melissa - Anna Platen

Alex Fabry - Paul Wollin

Thomas Lutz - Nikolaus Benda

Herr Irfan - Yunus Cumartpay

Tarek Habib - Aydin Isik

Finn - Yannic Lippe

Zivilpolizist - Guido Renner

Jan Nowak - Glenn Goltz

Marco Bänsch - Cedric Sprick

Rico Wolf - Danny Homann

Herr Heinrich - Thomas Jansen

(AZ)

