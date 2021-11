"Marie Brand und der Tote im Trikot" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 10.11.21 den Film "Marie Brand und der Tote im Trikot". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde der spannenden Unterhaltung: Das ZDF bringt "Marie Brand und der Tote im Trikot" auf die Bildschirme der Nation. Wir haben Ihnen in diesem Text alle Infos zur Folge zusammengetragen: Unter anderem sagen wir Ihnen, wann genau der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, wie die Handlung ist und ob Sie "Marie Brand und der Tote im Trikot" auch als Stream in der Mediathek anschauen können.

TV-Termin: "Marie Brand und der Tote im Trikot" heute am 10.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Marie Brand und der Tote im Trikot" läuft am heutigen Mittwoch, 10. November 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge hat eine Spieldauer von 88 Minuten. Wer am Mittwochabend schon etwas anderes vorhat, der kann sich "Marie Brand und der Tote im Trikot" auch zeitunabhängig in der ZDF-Mediathek anschauen. Dort steht der Film als kostenloser Stream zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Marie Brand und der Tote im Trikot"

Mit dem Fund seiner Leiche endet ein zwei Jahre langes Rätseln nach dem Aufenthaltsort von Stefan Lührs. Der Ex-Radfahrprofi war vom einen auf den anderen Tag verschwunden. Seine Familie hatte vermutet, dass der junge Mann mit allem brechen und sich ein neues Leben starten wollte. Daher verzichteten sie auch auf eine Vermisstenanzeige. Nachdem nun sein toter Körper gefunden wurde, erscheint der Fall natürlich in einem anderen Licht.

Stiefvater Joachim Novotny hatte bis vor zwei Jahren die Karriere von Stefan Lührs eng begleitet. Als Betreiber eines Radsportgeschäfts war er nah dran am Sport - und direkter Profiteuer des Erfolgs. Das Verschwinden hatte damals auch erhebliche finanzielle Konsequenzen für die Familie. Daher nehmen die Ermittler Novotny in den Fokus. Hat er etwas mit dem Gewaltverbrechen an seinem Stiefsohn zu tun?

Oder etwa Tharde Rickling? Rickling hatte sich jahreslang mit Lührs auf dem Rad duelliert. Noch heute hegt er Groll, sei doch der nun Verstorbene schuld an einem Unfall gewesen, in dessen Folge Rickling zum Invaliden geworden war.

Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Stefan Lührs zum Zeitpunkt seines Todes voll mit Dopingmitteln war. Marie Brand und Jürgen Simmel befragen Ärztin Dr. Lisa Dreier. Kann sie etwas erzählen über die Umstände des Todes?

Mit Fortlauf ihrer Untersuchungen finden sich die Ermittler immer deutlicher in einem Gespinst aus Neid, Profitgier und Skrupellosigkeit wieder. Können sie den Mord am Ex-Profi aufklären?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Marie Brand und der Tote im Trikot" im Cast

Marie Brand - Mariele Millowitsch

- Jürgen Simmel - Hinnerk Schönemann

- Sebastian Lürs / Stefan Lürs - Markus Krojer

Joachim Novotny - Peter Trabner

- Peter Trabner Ralf Krieger - Johannes Kienast

Sybille Reif - Anke Retzlaff

- Konstantin Stark - Lenn Kudrjawizki

- Julia Krieger - Bea Brocks

- Dr. Lisa Dreier - Isabella Bartdorff

- Isabella Bartdorff Tharde Rickling - Fred Costea

- Anja Delling - Stella Holzapfel

- Besitzer Co-Working-Space - Konstantin Gerlach

Arne Krieger - William Vonnemann

Wiederholung: "Marie Brand und der Tote im Trikot" als Stream in der Mediathek

Sie interessieren sich für "Marie Brand und der Tote im Trikot", haben aber am Mittwoch keine Zeit? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

