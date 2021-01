vor 18 Min.

Marie Brand und die Leichen im Keller im ZDF: Handlung, Besetzung, TV-Termin am 20.1.21

Das ZDF bringt am Mittwoch, 20.1.2021, den Krimi "Marie Brand und die Leichen im Keller" ins deutsche Fernsehen. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit dabei? Was ist die Handlung der Folge?

Guter Start ins Jahr für alle Fans der Serie "Marie Brand": Das ZDF strahlt im Januar die erste Folge von Staffel 20 aus. Sie heißt "Marie Brand und die Leichen im Keller". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Und: Wie ist die Handlung? Wir haben die Antworten für Sie zusammengetragen.

"Marie Brand und die Leichen im Keller" im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Marie Brand und die Leichen im Keller" läuft am Mittwoch, 20. Januar 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Der Krimi dauert 90 Minuten. Wer nicht bis Mittwoch warten möchte, findet "Marie Brand und die Leichen im Keller" bereits ab Dienstag, 19. Januar 2021, 11 Uhr, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Marie Brand und die Leichen im Keller"

Es ist ein schlimmes Bild, das sich Marie Brand und Jürgen Simmel in einem Wohnhaus bietet: Annika Herforth liegt tot am Ende der Kellertreppe. Offensichtlich hat jemand die junge Frau die Stufen hinabgestoßen. Für Annikas Schwester Nelly ist der Fall eindeutig: Florian Leffers, der Ex-Freund von Annika, muss dahinter stecken. Er habe die Schwester nach der Trennung gestalkt und bedroht. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht: Leffers kann ein Alibi für die Tatzeit nachweisen. Er gibt an, mit seiner neuen Freundin Joy Wagner und deren Sohn beim Schlittschuhlaufen gewesen zu sein.

In den Fokus der Ermittler gerät stattdessen Nelly selbst. Sie profitiert monetär vom Tod der Schwester. Die Finanzspritze kommt ihr gerade gelegen, braucht sie doch Geld für die Eröffnung einer eigenen Steuerberater-Kanzlei. Steckt sie aus finanzieller Gier hinter dem Mord an Annika Herforth?

Für die Ermittler tun sich weitere Spuren auf. Eine führt sie zum Zahnarzt-Ehepaar Heike und Erik Böttcher. Die beiden sind nicht nur mit Nelly befreundet. Sie sind auch deren einzige Kunden. Jahrelang hat ihnen Nelly dabei geholfen, viel Geld an der Steuer vorbei zu schleusen. War Annika den Machenschaften auf die Schliche gekommen? Musste sie deshalb sterben?

Dem Steuerbetrug auf die Schliche gekommen ist auch Florian Leffers. Er startet einen Erpressungsversuch gegen die drei Beteiligten. Der Druck wird immer größer, bis Nelly beschließt, zur Polizei zu gehen und reinen Tisch zu machen. Heike möchte das verhindern, fährt zur Steuerexpertin - und gerät in große Gefahr.

Cast: Diese Schauspieler sind bei "Marie Brand und die Leichen im Keller" dabei

Marie Brand - Mariele Millowitsch

- Jürgen Simmel - Hinnerk Schönemann

- Heike Böttcher - Anne Ratte-Polle

- Erik Böttcher - Moritz Führmann

- Nelly Herforth - Christin Nichols

- Joy Wagner - Laina Schwarz

- Florian Leffers - David Miesmer

- David Miesmer Frau Miebach - Renate Fuhrmann

Paul Dominik - Justus Maier

- Annika Herforth - Reiki von Carlowitz

- Reiki von Carlowitz Zahnarzthelferin - Paula Essam

Forensikerin - Azizè Flittner

Fahrer - Robert Oschatz

Nils - Sammy Schrein

Krankenschwester - Tanja Haller

Polizist - Jens Kipper

